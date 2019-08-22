Seferihisar açıklarında 59 Afgan yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Seferihisar'ın Doğanbey Burnu açıklarında bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, salı gecesi saat 23.30 sıralarında lastik botla kaçak geçiş yapan grubu tespit etti. Durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 25'i erkek,12'si kadın, 22'si çocuk 59 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemlerinin ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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