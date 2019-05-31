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Â Ankara'dan Kars'a ilk seferine Ã§Ä±kan Turistik DoÄŸu Ekspresi Erzurum'a ulaÅŸtÄ±. Tren yolcularÄ±, Erzurumâ€™un tarihi mekanlarÄ±na hayran kaldÄ±.Â
DoÄŸu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ±, daha iyi hizmet sunulmasÄ± ve iÃ§ turizmin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik olarak KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, Ankara- Kars arasÄ±nda turizm amaÃ§lÄ± konulan Turistik DoÄŸu Ekspresi akÅŸam saatlerinde 120 yolcu ile Erzurum'a ulaÅŸtÄ±.Â
Ä°lk olarak tarihi TaÅŸhanâ€™Ä± gezen tren yolcularÄ±, araÃ§larla alÄ±narak milli mÃ¼cadelenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kongre BinasÄ±nÄ± gitti. Yolcular, ardÄ±ndan ÅŸehir merkezinde yer alan Yakutiye Medresesi ve Ã‡ifte Minareli Medreseyi ziyaret etti. YaklaÅŸÄ±k 3 saatlik molanÄ±n ardÄ±ndan Turistik DoÄŸu Ekspresi gece saatlerinde Karsâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kacak.Â
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