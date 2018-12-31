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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Sefa Doğanay'dan iddialı sözler: Cem Yılmaz ve Ata Demirer...

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Sefa Doğanay'dan iddialı sözler: Cem Yılmaz ve Ata Demirer...

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Sefa Doğanay, Cem Yılmaz ve Ata Demirer hakkında açıklamalarda bulundu. Doğanay, "Cem Yılmaz ve Ata Demirer ile aynı kategoride lanse edilmek, kıyaslanmak çok büyük bir şereftir. Benim ustam kabul edebileceğim tarzda insanlar. Yaşları benden büyük olduğu ve ben onları usta olarak kabul ettiğim için kendime baktığım zaman yeni nesilde tek rakibimi kendim olarak görüyorum" dedi.

CNN TÜRK'e konuk olan ünlü komedyen Sefa Doğanay, "Komedyenler birbirleriyle hep kıyaslanır. Seni diğerlerinden ayıran özellik nedir?" sorusuna, iddialı ve çok konuşulacak bir yanıt verdi. Doğanay, şunları söyledi:

"ÜÇ FARKLI SAHNE FORMATIM VAR"

"Benim yaptığım işin içerisinde sadece taklit yok. Şarkı var, zaten stand-up ağırlıkta. Üç farklı sahne formatım var. Bir tanesi 2-2 buçuk saat süren stand-up'lı biletli turneler. Bir diğer formatım kurumsal firmalar için yapmış olduğum sadece onların markasına, çalışanlarına, seyircilerine özel kapalı gösteri. Bir diğeri de 8 yıl önce ilk yola çıktığım Sefa Doğanay Gazinosu.

Cem Yılmaz ve Ata Demirer hakkında açıklamalarda bulunduCNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Sefa Doğanay, Cem Yılmaz ve Ata Demirer hakkında açıklamalarda bulundu. Doğanay, "Cem Yılmaz ve Ata Demirer ile aynı kategoride lanse edilmek, kıyaslanmak çok büyük bir şereftir. Benim ustam kabul edebileceğim tarzda insanlar. Yaşları benden büyük olduğu ve ben onları usta olarak kabul ettiğim için kendime baktığım zaman yeni nesilde tek rakibimi kendim olarak görüyorum" dedi.
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"CEM YILMAZ VE ATA DEMİRER..."

Geçenlerde Ata Demirer'i konuk ettiğinizi gördüm. Ve Ata Demirer'in benim o ilk çıktığım zamanlarda benzetilmem vs. attığı tweetlere yalan yok kırılmıştım. Daha sonra 40'ta bana ağabeylik ettiğini açıkladı. Böyle düşünüyorsa sağ olsun. Bir de şöyle bir durum var. Benim Cem Yılmaz ve Ata Demirer ile aynı kategoride gösterilmem çok zor bir iş. Aynı kategoride lanse edilmek, kıyaslanmak çok büyük bir şereftir. Hepsi benim ustam kabul edebileceğim tarzda insanlar. Ama ben Sefa Doğanay Gazinosu'nu 8 yıldır yapıyorum. Ata Demirer de 3 yıldır yapıyor. Ben ustam olarak ya da bir büyüğüm olarak ondan esinlenebilirim, örnek alabilirim ve bunu göğsümü gere gere söylerim. Küçükler bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorken, büyükler acaba niye bunu söylemekte biraz imtina ediyor?

Sefa Doğanaydan iddialı sözler: Cem Yılmaz ve Ata Demirer...

"TEK RAKİBİMİ KENDİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Hepsinin yaşı benden büyük olduğu ve ben onları usta olarak kabul ettiğim için kendime baktığım zaman yeni nesilde tek rakibimi kendim olarak görüyorum."

SEFA DOĞANAY: ONU BİR TÜRLÜ TAKLİT EDEMEDİM, İÇİMDE UKDE KALDI

"Onu bir türlü taklit edemedim, içimde ukde kaldı"CNN TÜRK'te 40'a konuk olan komedyen Sefa Doğanay, türkücü İbrahim Tatlıses'in taklidini yapamadığını ve içinde ukde kaldığını açıkladı. Doğanay, "Taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği var. Diğer sanatçılar beni yanlış anlamasın. Hepsinin çok kusursuz ve çok güzel sesleri var ama İbrahim Tatlıses'in sesinin tonunda ve tınısında başka bir şey var. Ve benden o ses çıkmıyor" dedi.
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Doğanay, türkücü İbrahim Tatlıses'in taklidini yapamadığını ve içinde ukde kaldığını açıkladı. Doğanay, "Taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği var. Diğer sanatçılar beni yanlış anlamasın. Hepsinin çok kusursuz ve çok güzel sesleri var ama İbrahim Tatlıses'in sesinin tonunda ve tınısında başka bir şey var. Ve benden o ses çıkmıyor" dedi.

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan komedyen Sefa Doğanay, "Yapmayı isteyip yapamadığınız, içinizde ukde kalan bir taklit var mı?" sorusuna "İbrahim Tatlıses" yanıtını verdi. Tatlıses'in taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği olduğuna vurgu yapan Doğanay, şöyle konuştu:

"İbrahim Tatlıses bu ülkeye gelip gelebilecek çok başka adamlardan biri. Başka bir elektriği, başka bir aurası ve çok başka bir sesi var. Tabi ki bu değerlendirmeyi yapacak seviyede değilim. Sadece bir hayranı ve evladı olarak söylüyorum. Onun taklidini yapabilmek için içimde çok büyük bir istek vardı ama bir türlü yapamadım. Çünkü gerçekten taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği var. Diğer sanatçılar beni yanlış anlamasın. Hepsinin çok kusursuz ve çok güzel sesleri var ama İbrahim Tatlıses’in sesinin tonunda ve tınısında başka bir şey var ve benden o ses çıkmıyor. Çok isteyip de taklidini yapamadığım kişilerden tanesi.

Sefa Doğanaydan iddialı sözler: Cem Yılmaz ve Ata Demirer...

Zamanında taklidini yapmayı kafama taktığım birçok isim oldu. Onlardan biri de Mabel Matiz’di. Çok uğraşıyor ama yapamıyordum sonra yapmayı başardım. Boğazında hep bir balgam varmış gibi şarkı söylüyor. Sanki balgamı atsa Mustafa Keser’e dönüşecekmiş gibi.

Mesela Soner Sarıkabadayı da çok zor bir sese sahip. Beni sevemedin ya. Şu belimi bir saramadın ya. O belini nasıl sarsın? Sabit durmuyorsun ki. Onların sesini bir şekilde çıkartabilmeyi başardım ama İbrahim Tatlıses olmadı. Kendisine sağlıklar diliyorum. Çok büyük hayranı olduğumu söyleyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum."

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