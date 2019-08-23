Sedyedeki kocasına böyle hesap sordu: 'Bizden neden kaçıyorsun Gültekin?' 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSedyedeki kocasına böyle hesap sordu: 'Bizden neden kaçıyorsun Gültekin?'
GeriGündem Sedyedeki kocasına böyle hesap sordu: 'Bizden neden kaçıyorsun Gültekin?' 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
23.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Sedyedeki kocasına böyle hesap sordu: 'Bizden neden kaçıyorsun Gültekin?' 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sedyedeki kocasına böyle hesap sordu: 'Bizden neden kaçıyorsun Gültekin?' 

Antalya'da hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek eşinden kaçtığı iddia edilen Gültekin Kocaoğlu (46), 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düşmesi sonucu bacağını kırdı. Sedyeye alınan eşinin yanına gelen Ayşe Kocaoğlu (41), "Evine neden gelmiyorsun, bizden neden kaçıyorsun Gültekin?" dedi.

17
  • Sedyedeki kocasına Bizden neden kaçıyorsun diye hesap sordu
  • Sedyedeki kocasına Bizden neden kaçıyorsun diye hesap sordu
  • Sedyedeki kocasına Bizden neden kaçıyorsun diye hesap sordu
  • Sedyedeki kocasına Bizden neden kaçıyorsun diye hesap sordu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir evine gitmediği belirtilen Gültekin Kocaoğlu, Hürriyet Caddesi'nde eşi Ayşe Kocaoğlu ile karşılaştı. Eşinin konuşmaya çalıştığı Gültekin Kocaoğlu kaçmaya başladı. Yolu geçerek refüje çıkan Gültekin Kocaoğlu, karanlıktan fark etmediği 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düştü.

Eşinin kanala düştüğünü gören Ayşe Kocaoğlu, çevredekileren yardım istedi. Merdiveni olmayan kanaldaki Gültekin Kocaoğlu'na ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, vinçle kanala inerek Gültekin Kocaoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı.

'BİZDEN NEDEN KAÇIYORSUN GÜLTEKİN?'

Sağ bacağının kırıldığı belirlenen Gültekin Kocaoğlu, sedyeye alınarak vinçle kanaldan çıkarıldı. Bu sırada eşinin yanına gelip sağlık ekiplerinden bilgi alan Ayşe Kocaoğlu, "Evine neden gelmiyorsun Gültekin? Ben senin eşin değil miyim Gültekin? Bizden neden kaçıyorsun Gültekin" dedi.

Ambulansa alınan Gültekin Kocaoğlu, eşinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu, bu yüzden kaçtığını iddia etti. Polisin sorularına yanıt vermeyen Gültekin Kocaoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Skandal âdet! Oyun değil istismar! Videonun ardından aileler harekete geçti
Trafikte ortalığı birbirine kattı! 'Çarpmadım, onları öptüm'
Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar
Yargıtay kararını verdi... Eşine o sözleri söyleyen yandı