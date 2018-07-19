Sedef hastalığı neden olur? Sedef hastalığı nasıl geçer?
Sedef hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek bir tanıya sahip olmasa da kaşıntı şikayetleri nedeniyle tedavisinin gerekli olduğu bir rahatsızlık türüdür. Dermatolojik olarak kontrol altına alınması mümkün olan sedef hastalığı, stres ve alkolden uzak durmayı da gerektirmektedir. Peki, sedef hastalığı tedavi edilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sedef hastalığı, genellikle keskin sınırlı üzerinde hastalığa önemini veren sedef renginde kepeklenmeler bulunan kızarıklıklarla saydam bir hastalıktır.
Şikayetleri: Vücutta yara bakteri ya da ciltte kabuk kızarıklıklar kuru sedef renginde iri pullanmalar ve kaşıntı şikayetleri ile hastalar başvurur
Bulguları: Bulgular sedef hastalığının tipine göre değişmektedir en sık düz saçlı deri ve kuyruk sokumunda yerleşmiş oval veya yuvarlak gümüş renginde pullanmalar lakaplı deriden kabak kızarıklıklar görülür ek olarak ciltlerde değişmeler görülebilir
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı klinik bulgular ile konulur nadiren deri biyopsisi gerekebilir
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Hastalığın kesin tedavisi ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve uzun süre sürebilir hastalarda öncelikle yerel tedavilere yönlendirilmektedir ( kortizonlu kremler vb)
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi sonrası hastalığın tekrarını önlemek için alkol sigara kesme keselenme yaptığı ilaçlar stres gibi durumlarda uzak durmak gerekir
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