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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Sedef hastalığı neden olur? Sedef hastalığı nasıl geçer?

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Sedef hastalığı neden olur? Sedef hastalığı nasıl geçer?

Sedef hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek bir tanıya sahip olmasa da kaşıntı şikayetleri nedeniyle tedavisinin gerekli olduğu bir rahatsızlık türüdür. Dermatolojik olarak kontrol altına alınması mümkün olan sedef hastalığı, stres ve alkolden uzak durmayı da gerektirmektedir. Peki, sedef hastalığı tedavi edilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Sedef hastalığı, genellikle keskin sınırlı üzerinde hastalığa önemini veren sedef renginde kepeklenmeler bulunan kızarıklıklarla saydam bir hastalıktır.

Şikayetleri: Vücutta yara bakteri ya da ciltte kabuk kızarıklıklar kuru sedef renginde iri pullanmalar ve kaşıntı şikayetleri ile hastalar başvurur           

Bulguları: Bulgular sedef hastalığının tipine göre değişmektedir en sık düz saçlı deri ve kuyruk sokumunda yerleşmiş oval veya yuvarlak gümüş renginde pullanmalar lakaplı deriden kabak kızarıklıklar görülür ek olarak ciltlerde değişmeler görülebilir

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı klinik bulgular  ile konulur nadiren deri biyopsisi gerekebilir

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Hastalığın kesin tedavisi ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve uzun süre sürebilir hastalarda öncelikle yerel tedavilere yönlendirilmektedir  ( kortizonlu kremler vb)

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi sonrası hastalığın tekrarını önlemek için alkol sigara kesme keselenme yaptığı ilaçlar stres gibi durumlarda uzak durmak gerekir

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