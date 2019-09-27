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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ DHA
27.09.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Sedat Hasan Karacaoğlu'nun cezası belli oldu!

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Sedat Hasan Karacaoğlu'nun cezası belli oldu!

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edilerek MİT gözetiminde Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu getirildi. Sanık Karacaoğlu son savunmasında, "Ben eğitim dışında hiçbir faaliyette bulunmadım. Özbekistan'da çalıştığımı ilk ifademde de söyledim. Özbekistan'da çalıştığım okulun özel statüsü yoktu. Devletten maaş aldım. Daha sonra kendi isteğimle yakın bir coğrafya olunca Moldova'ya idareci olarak değil, İngilizce öğretmeni olarak gittim. Okul yöneticiliği yapmadım" dedi. 

"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİL, EĞİTİMCİYİM"

26 yıldır yurtdışında yaşadığını belirten sanık Karacaoğlu, görev yaptığı eğitim kurumlarının FETÖ ile bağlantılı olmadığını iddia etti. Sanık Karacaoğlu, "Bu okulların FETÖ ile bir ilgisi olmadığını Moldova hükümetleri de söylemiştir. Bu okullarda örgüt yoktur, eğitim faaliyeti vardır. Bu okullarda örgüte üye değil, okula öğretmen temin edilmektedir. Bir terör örgütü üyesi değil, eğitimciyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Silahlı terör örgütü üyeliğini de, örgüt yöneticiliğini de kabul etmiyorum. Zorlu hapishane şartları vardır. Tutukluluğum nedeniyle ailem ve şahsıma maddi katkıda bulunamıyorum. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum " diye konuştu. Sanık Sedat Hasan Karacaoğlu, bilirkişi raporunda telefonunun Pensilvanya Havalimanı'nda konum verdiği iddiasına yönelik, "Çok gezmesini seven bir insan değilim. Oğlum Amerika'da eğitim görmektedir. Oğlumu görebilmek için Amerika'ya gitmiştim bunu ifademde de söyledim " dedi. Sanık Karacaoğlu son sözünde ise "Ben Türkiye'de bir gün bile çalışmadım. Bir gün bile çalışmadığım yerde suçlanıyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum " dedi.

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında "Uluslararası casusluk" suçundan beraatine karar verdi. Heyet, sanık Karacaoğlu hakkında her ne kadar örgüt yöneticiliği suçundan dava açılmışsa da "Örgüt üyeliği" suçunun oluştuğunu belirterek 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alan heyeti cezada herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

İDDİANAME

İddianamede, sanık Sedat Hasan Karacaoğlu'nun FETÖ'nün Moldova'daki Orizont Eğitim Kurumlarının Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yönetici konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtiliyordu. Sanık Karacaoğlu'nun 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra mesleki kariyerinin tamamını FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne ait olup yurtdışında görünürde eğitim-öğretim alanında faaliyet yürüten özel okullarda devam ettirdiği ifade ediliyordu. Sanığın 6 yıl Özbekistan'da örgütsel faaliyet yürüttükten sonra Moldova'ya yönetici olarak gönderildiği, Moldova devletince uluslararası casusluk ve terör örgütü yöneticiliğinden dolayı deport edilerek 6 Eylül 2018'de Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtiliyordu. 10 Eylül 2018'de nöbetçi hakimlikçe tutuklanan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu'nun "Uluslararası casusluk" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından toplam 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. 

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