Sedanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme!
KARS Kağızman’da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili Müge Anlı’nın programına katılan Himmet Uç, çelişkili ifadeler verdi. Himmet Uç’la ilgili soruşturmayı yürüten savcılık gözaltı kararı verdi.
Savcılığın talimatının ardından İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Uç’u kaldığı otelde gözaltına aldı. Uç, İstanbul’daki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kars’a götürüldü. Daha önce Müge Anlı’nın programına çıkan Ertan Bozkurt da programın ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Bozkurt’un sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı.
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