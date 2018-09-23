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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedanur' açıklaması

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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedanur' açıklaması

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddiaları yalanlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Sedanur ile ilgili tecavüz bulgusuna dair herhangi bir bulgu yoktur.'' denildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı net sonuçların ancak patolojik inceleme sonucu belli olabileceğini söylerken Kars Valisi Rahmi Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir" dedi.

Kağızman’a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur’dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı.

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel’in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait kadavra arama köpeği ’Obert’ ve iz takip köpeği ’Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur’a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur’un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel’in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel’in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. 

İlk belirlemelere göre olayda tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edildi. Bu iddiaya yetkililerden yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sedanur ile ilgili tecavüz bulgusuna dair herhangi bir bulgu yoktur denildi.

KARS CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" açıklamasını yaptı. 

KARS VALİSİ RAHMİ DOĞAN: BİLGİ DOĞRU DEĞİL

Kars Valisi Rahmi Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir" dedi.

Sedanur'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı
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