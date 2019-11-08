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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
08.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı

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Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı. 

Duruşmada, Bilen'in, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde verilen rapora avukatının itiraz etmesi üzerine yeniden aynı kuruma sevk edildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı dönemde baraj inşaatı şantiyesinde çalışan 3 tanık da duruşmada Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Aralık gününe erteledi.

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