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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA-DHA
24.09.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili yayın yasağı

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Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili yayın yasağı

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel ile ilgili haberlere Kağızman Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi.

Kağızman Sulh Ceza Hakimliği, Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Hakimlikçe verilecen yayın yasağı kararında şu ifadelere yer verildi:

"16 Eylül günü Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde Abdullah ve Handan kızı Sedanur Güzel isimli kız çocuğunun kaybolması ve 22 Eylül günü saat 09.14 sıralarında ölü olarak bulunmasına ilişkin Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişiler ile ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığının müşhade edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu göz önüne alındığında 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanınca, kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasının yasaklanmasına."

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