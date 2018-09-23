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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- 
23.09.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Kahreden veda... Bu sabah gözyaşları sel oldu

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KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi sabah saatlerinde gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Sedanur'un ailesine taziyelerini ileten Vali Doğan, yeni gözaltıların olmadığını belirtirken, olay yerinde bulunan bavulun olayla ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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  • Sedanur gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Sedanur gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Sedanur gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Sedanur gözyaşlarıyla uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün saaat 16.15'te Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.

Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları gözyaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

Kahreden veda... Bu sabah gözyaşları sel oldu

"YENİ GÖZALTILAR YOK"

Cenaze töreninin ardından Sedanur'un ailesine taziyelerini ileten Vali Doğan, gazetecilere açıklama yaptı.

Doğan, tarifi imkansız bir acı yaşandığını vurgulayarak, "Umarım bu son olur. Anne babalara tavsiyem, biraz daha dikkatli olalım." dedi.

Olayla ilgili ilk günden itibaren ciddi bir ekip oluşturulduğunu aktaran Doğan, olayın failleri bulacaklarını ve adalete teslim edeceklerini söyledi.

Doğan, otopsi işlemlerinin tamamlandığını anımsatarak, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dün otopsi işlemleri tamamlandı ancak neticesi daha çıkmadı. Neticesi belli olduğunda da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Doğan, olayla ilgili yeni gözaltıların olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem köy hem yoldan geçen, köyün etrafında irtibatlı kişiler de dahil olmak üzere inceleme ve araştırmamızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içinde neticeye ulaşırız diye düşünüyorum. Cenazeyi iz takip köpeğinin koku alması sonucu JAK timleri buldu. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışıyorlar, bunu neticelendireceğiz. Bütün Türkiye'ye vaadimiz olsun, bunu neticelendireceğiz ve sorumlusu kim veya kimlerse Türk adaletinin önüne çıkartacağız."

Vali Doğan, olay yerinde bulunan bavulun olayla ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan- Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Kars Jandarma JAK timleri, 22 Eylül sabahı, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu.

Sedanur'un ölümüyle ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

 

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