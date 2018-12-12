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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

'Seda Tripkolic'in 53 yıla kadar hapsi istendi

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'Seda Tripkolic'in 53 yıla kadar hapsi istendi

Telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan "Seda Tripkolic" olarak tanınan şarkıcı Seda Sular'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Sular'ın "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 16 yıldan 53 yıla, diğer 11 sanığın da aynı suçlardan ayrı ayrı 7 yıldan 66 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığı iddiasıyla mayısta yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianame hazırladı.

İddianamede, hedef kişiyi tespit ettikten sonra kendilerini "polis" ya da "savcı" olarak tanıtan sanıkların, iki ayrı taktik uyguladığı anlatıldı.
Bazı müştekilere "Soygunda parmak iziniz çıktı.", bazılarına da "Hesabınızdaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığı belirlendi." denildiği aktarılan iddianamede, korkuya kapılan kişilerin de paraları gönderilen kuryelere teslim ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

İddianamede elde edilen para ve ziynet eşyalarının Seda Sular'a ulaştırıldığı, yüzde 6 komisyon alan Sular'ın da paranın geri kalan kısmını kendi banka hesabı üzerinden Şanlıurfa'daki örgüt liderine havale ettiği belirtildi.

PROFESÖR AYNI GÜN İKİ KEZ DOLANDIRILDI

İddianamede, aralarında Prof. Dr. Cevat Çapan'ın da bulunduğu 5 kişi müşteki olarak yer aldı.

Sanıkların Prof. Dr. Çapan'ı telefonla arayarak "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden arıyoruz." dedikleri belirtilen iddianamede, sanıkların Çapan'ın daha önce dolandırıcıların hedefinde olduğunu bildikleri ifade edildi.

Sanıkların telefonda Çapan'a "Bir kez daha dolandırıcıların hedefindesiniz. Onlardan önce bankaya giderek paranızı çekin ve muhafaza altına almak için bize getirin." dediği, Çapan'ın bankadaki hesabından çektiği 80 bin doları kendini polis olarak tanıtan kişiye teslim ettiği, ikinci kez arayan dolandırıcıların Çapan'dan hesabında kalan diğer parayı da çekmesini istediği ve Çapan'ın da hesabında kalan 100 bin lirayı da dolandırıcılara getirip teslim ettiğine iddianamede yer verildi.

Mahkeme kararıyla sanıklar hakkında yapılan teknik takip içeriklerinde sanıkların kendi aralarındaki konuşmalarda müştekiler için, "Şeker gibi kadın. Dünden beri bize bir kelime bile etmedi. Parayı çekip veriyor, çekip veriyor." , "Yarın öğleden sonra eşinin 400 bin dolarını alacağız inşallah... Silip süpüreceğiz bunları... Bazen insan diyor ki var ya donuna kadar alacağız." şeklinde ilginç telefon diyaloglarına da iddianamede değinildi.

İddianamede, sanıkların Sivas'ta da bir kişiyi bir milyon lira dolandırdıklarının telefon dinlemelerinden anlaşıldığı, ancak söz konusu kişinin kim olduğunun belirlenemediği kaydedildi.

İddianamede, Seda Sular'ın "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 16 yıldan 53 yıla, diğer 11 sanığın ise aynı suçlardan ayrı ayrı 7 yıldan 66 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken, sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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