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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın eski sevgilisi ile Damat Zekeriya'ya hapis cezası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Seda Sayan'ın eski sevgilisi ile Damat Zekeriya'ya hapis cezası

Zuhal Topal’ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programını olaylı bir biçimde terk eden damat adayı Zekeriya Atak (28) ile Seda Sayan’ın eski sevgilisi Erkan Çelik (34) hakkındaki davada karar çıktı. Çelik ‘iftiraya azmettirmek’ suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün, Atak ise ‘iftira’ atmaktan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. İki sanık için verilen cezada erteleme hükmü de uygulanmadı. Karar kesinleşirse iki isim de hapse girecek.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak 8 Şubat 2016 günü Zuhal Topal’ın evlilik programına katıldı. Atak programa katıldıktan kısa süre sonra, ‘Türkiye geçen gün şehit verdi, siz burada göbek atıp oynadınız’ diyerek stüdyoyu terk etti. Atak’ın bu çıkışına, Erkan Çelik de sosyal medya hesabından destek verdi. Atak 4 Nisan 2016’da ise Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner, program yapımcısı Zeynep Esra Peker ile haber spikeri Fatih Portakal aleyhine ifade verdi.

MASAYA SİLAH KOYDULAR

Atak ifadesinde Korhan Saygıner’in bir adamının kendisini İstanbul’a getirdiğini belirterek özetle şunları söyledi: “Saygıner bana, ‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun. Niye paylaşım yapıyorsun. Benim evimin önünde tabancalar patlıyor’ dedi. İsmini bilmediğim iki kişi ise bu sırada bellerindeki tabancayı masanın üzerine koydu. Saygıner bana bir kâğıt uzatarak ‘Önündeki kâğıdı oku birazdan kamera gelecek çekim yapacak. Tabancayı kafana sıktırmak istemiyorsan kâğıtta yazılanları oku’ diyerek tehdit etti.”

İFADE ÖNCESİ GÖRÜŞME

Atak savcılık ifadesinde ise, emniyette söylediklerini yalanladı. Savcılık, Atak ile Çelik arasındaki telefon irtibatını çıkardı. Kayıtlarda, Atak’ın emniyet ifadesinden bir gün önce Çelik ile birçok görüşme yaptığı belirlendi. Savcılık, ikili hakkında ‘iftira’ ve ‘iftiraya azmettirmek’ suçundan dava açtı.

POLİS TANIK OLDU

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 2 Temmuz günü görülen duruşmada çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru İ. S. P., Atak’ın emniyet ifadesini alan iki polisten biri olduğunu söyledi. Memur P., Atak’ın emniyete Çelik ile geldiğini ifade ederek “Zekeriya’nın ifadesinin alınması sırasında Erkan ifade odasına bir ara girip çıktı. İfade vermeden önce aralarında sürekli konuşuyorlardı” dedi. Av. Leman Türkmenoğlu, tanık ifadesinin müvekkillerinin iddiasını doğruladığını söyledi. Sanık Çelik’in avukatı Ayşe Barış ise, “Müvekkilimin diğer sanığa müdahale ettiğine dair somut delil yok. Tanık beyanlarını kabul etmiyoruz” dedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme Erkan Çelik’e, ‘iftiraya azmettirmek’ suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün, Atak’a ise ‘İftira’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Verilen hapis cezalarını adli para cezasına çevrilmediği gibi hükmün açıklanması da geriye bırakılmadı. Mahkeme, 4 şikâyetçinin avukatlık ücretlerini de iki sanığın ödemesine karar verdi. Kararda, Atak için ‘Suça eğilimli kişi’ ifadesi de yer aldı. Karara, tarafların itiraz hakları var. Kararın kesinleşmesi halinde iki sanık cezaevine girecek.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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