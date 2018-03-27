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    Seda Sayan'dan 'aşağılık kadın' için suç duyurusu

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 06:00 | Son Güncelleme:

    Seda Sayan, kendisi hakkında "Aşağılık bir kadın" ifadesini kullanan AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili yaptığı açıklamayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, şu sözlerle eleştirmişti: "Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti kanallarında söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın!" Sayan, bu sözler üzerine Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

    BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

    "Seda Sayan bir programında kadına diyor ki 'Çocuk yapmayı düşünüyor musun?' kadın 'evlenmeden olmaz' diye cevaplıyor. Konu öyle gidiyor böyle gidiyor sperm bankasına geliyor. En sonunda ahlaksız kadın diyor ki, 'ona gerek yok canım bir inşaat işçisi de iş görür.' Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanallarından söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın sizlerin seyrettiği programı sunuyor. Bakın, sizlerden rica ediyorum. Bu toplumun temel değerini temel unsurunu sizler oluşturuyorsunuz. Sizlerin inancı bizim gelecek nesillerimizi oluşturacaktır. Hem kendinize, hem yakın çevrenize hem de çocuklarınıza doğru şeyleri seyrettirin" Sabah

    Etiketler: aşağılık kadın , Suç duyurusu , gündem
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