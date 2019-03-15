‘SEÇSİS’in kaçağı yok’

‘12 SEÇİMDE KULLANILDI’

Yerel seçimler öncesinde SEÇSİS’le ilgili Hürriyet’e bilgi veren HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, şunları söyledi: “YSK’nın kullandığı seçim sistemini HAVELSAN, 2005 yılında yüzde 100 yerli imkânlarla geliştirdi ve 12 seçimde kullanıldı. Platformun içerisinde hiçbir yabancı unsur bulunmuyor. O zamanlar daha siber güvenlik bilinmiyordu.

‘YSK’DA 20 MÜHENDİSİMİZ VAR’

O günden bugüne oluşmuş bütün birikimimiz SEÇSİS’te devreye sokuluyor. Dışarıdan gelen saldırılar, yazılımlarda oluşabilecek zafiyetlerin yarattığı açıklıklar, bunlar her gün elden geçiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) çalışan 20 başarılı mühendis arkadaşımız var. Seçim zamanı tedbir amaçlı bu sayı daha da artıyor. Sistemin topyekûn kesintiye uğramaması için bir sürü tedbir var ve bunlar sürekli geliştiriliyor.”

CAMI KIRMAYA ÇALIŞAN ÇOK OLDU

HAVELSAN’da yedek bir güç bulunduruyoruz ve oradaki ekibi daha da kuvvetlendiriyoruz. Bugüne kadar da hiçbir zafiyet yaşanmadı. Çok kontrollü, sağlam ve şeffaf bir sistem. Dışarıdan da müdahale kesinlikle mümkün değil. Sistemle ilgili geliştirme ve güncellemelerimiz de sürekli devam ediyor. Çünkü tehditler sürekli değişiyor. Güvenlik açısından durmak yok, bu alan sürekli geliştiriliyor.

‘SİSTEM DE EKİP DE SAĞLAM’

Sisteme yönelik siber saldırılar da her zaman oluyor, olmaya devam ediyor. Seçim zamanlarında bu daha da yoğunlaşıyor. Bizim sistemimiz öyle sağlam ki, camı kırmaya çalışan çok oldu ancak cam hiç çatlamadı bile. Bizim içimiz rahat. Sistemin hiçbir kaçağı yok. Hiçbir kaygı yok. Sistem de ekip de çok sağlam.