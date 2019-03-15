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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
15.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘SEÇSİS’in kaçağı yok’

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‘SEÇSİS’in kaçağı yok’

HAVELSAN’ın geliştirdiği ve Yüksek Seçim Kurulu’nca 12 seçimde kullanılan Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), 31 Mart’ta 13’üncü seçimine giriyor. Sistemin yüzde 100 yerli imkânlarla geliştirildiğini belirten HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Platformun içerisinde hiçbir yabancı unsur bulunmuyor. Bizim içimiz rahat. Sistemin hiçbir kaçağı yok” dedi.

‘12 SEÇİMDE KULLANILDI’

Yerel seçimler öncesinde SEÇSİS’le ilgili Hürriyet’e bilgi veren HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, şunları söyledi: “YSK’nın kullandığı seçim sistemini HAVELSAN, 2005 yılında yüzde 100 yerli imkânlarla geliştirdi ve 12 seçimde kullanıldı. Platformun içerisinde hiçbir yabancı unsur bulunmuyor. O zamanlar daha siber güvenlik bilinmiyordu.

‘YSK’DA 20 MÜHENDİSİMİZ VAR’

O günden bugüne oluşmuş bütün birikimimiz SEÇSİS’te devreye sokuluyor. Dışarıdan gelen saldırılar, yazılımlarda oluşabilecek zafiyetlerin yarattığı açıklıklar, bunlar her gün elden geçiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) çalışan 20 başarılı mühendis arkadaşımız var. Seçim zamanı tedbir amaçlı bu sayı daha da artıyor. Sistemin topyekûn kesintiye uğramaması için bir sürü tedbir var ve bunlar sürekli geliştiriliyor.”

CAMI KIRMAYA ÇALIŞAN ÇOK OLDU

HAVELSAN’da yedek bir güç bulunduruyoruz ve oradaki ekibi daha da kuvvetlendiriyoruz. Bugüne kadar da hiçbir zafiyet yaşanmadı. Çok kontrollü, sağlam ve şeffaf bir sistem. Dışarıdan da müdahale kesinlikle mümkün değil. Sistemle ilgili geliştirme ve güncellemelerimiz de sürekli devam ediyor. Çünkü tehditler sürekli değişiyor. Güvenlik açısından durmak yok, bu alan sürekli geliştiriliyor.

‘SİSTEM DE EKİP DE SAĞLAM’

Sisteme yönelik siber saldırılar da her zaman oluyor, olmaya devam ediyor. Seçim zamanlarında bu daha da yoğunlaşıyor. Bizim sistemimiz öyle sağlam ki, camı kırmaya çalışan çok oldu ancak cam hiç çatlamadı bile. Bizim içimiz rahat. Sistemin hiçbir kaçağı yok. Hiçbir kaygı yok. Sistem de ekip de çok sağlam.

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