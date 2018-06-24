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    Seçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

    GÜMÜŞHANE (AA)
    24.06.2018 - 19:20 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane'de oy kullandıktan sonra yaylalarına dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

    Giresun'un Doğankent ilçesinde oy kullanıp Sivaslı Yaylası'na dönüş yoluna geçenleri taşıyan Cemal Turan idaresindeki 28 M 8017 plakalı minibüs, Kürtün ilçesine bağlı Çıkrıkdüzü mevkisinde karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada dereye devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Turan, 2'sinin çocuk olduğu öğrenilen Emine, Osman ve Ayşe Yiğit, Kemal, Saniye, Fadime ve Hacer Karadeniz, Hamza, Ümmühan, Resul ve Havva Turan ile Şükriye Coşkun, Emine Yaşar ve Serkan Atalay yaralandı.

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Yiğit, Hamza Turan ve Şükriye Coşkun, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi, Kemal Karadeniz ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Etiketler: KAZA , secim2018 , son dakika , haberler
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