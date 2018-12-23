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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçmenin yüzde 10’unda ‘Sandığa gitmem’ tavrı var

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Seçmenin yüzde 10’unda ‘Sandığa gitmem’ tavrı var

SİYASİ partiler, yerel seçim kampanyalarının altyapısını oluşturmak için seçmen refleksleriyle ilgili analizler yapıyor.

Yerel seçimlerde seçmenlerin tercih ve öncelikleri araştırılırken, her seçim öncesinde var olan kararsızların içinde ‘sandık protestocularının’ varlığının her zamankinden fazla olduğu belirlendi. Parti kurmayları, ‘memnuniyetsizler’ olarak tanımladığı bu seçmen için özel çalışma yapıyor.

AMAÇ SANDIĞA GÖTÜRMEK

Son ayda yapılan araştırmalarda, kararsızların oranı yüzde 23 olarak belirlenirken, bunlardan yüzde 13’ünün seçim gününe kadar tercih yapacağı, geri kalan yüzde 10’unun sandığa gitmeme eğiliminde olduğu saptandı. Bu kitlenin sandığa gitmemesinin hem illerde hem de Türkiye genelinde sonucu değiştireceği belirtiliyor. Yüzde 10 oranındaki memnuniyetsizleri, ikna ederek sandığa götürmek üzerine plan ve strateji geliştirilmeye çalışılıyor.

Türkiye’nin içinde bulunduğu en önemli sorunun ‘ekonomi, işsizlik ve geçim sıkıntısı’ olarak sıralanmasının, bu sonucu doğurduğu yorumları yapılıyor. İktidar partisi, bu algının değişmesi amacıyla seçimlerden sonraki üç aylık süreçte, sorunların aşılacağına ilişkin umut vermek için çalışma planlıyor. AK Parti kurmayları, sandık protestocularının, kampanyaya bağlı olarak son aşamada karar değiştirebileceği yorumunu da yapıyor.

LİDERLER PARTİYLE AYNI

Son araştırmalar, lider ve partinin seçmenler tarafından birbirinden ayrı değerlendirilmediğini ortaya koydu. Seçmen beğenisi artık partilerden bağımsız gelişmiyor. Liderlerin, başarı ve başarısızlık karneleri, partileriyle aynı çıkıyor.

Son dönem analizleri, yeni sistemin ortaya çıkardığı ‘ittifak’ çalışmalarına seçmenin nasıl baktığının da gösterdi. Araştırmalar, ittifak yapılmasından daha fazla memnun olan kitlelerin büyük partilerin seçmenleri olduğunu ortaya koydu. Cumhur ittifakı veya millet ittifakını destekleyen seçmen analiz edildiğinde, AK Partililerin MHP’lilerden, CHP’lilerin de İYİ Partililerden daha fazla ittifaka destek verdiğini gösterdi. Bunun nedeni de ittifaklarda büyük partilerin daha avantajlı olacağı algısı olduğu belirtildi.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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