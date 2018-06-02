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    Seçmenimiz sandığa gidecek

    AA
    02.06.2018 - 01:54 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte dün Diyarbakır'daki 'Barış Anneleri' grubunu ziyaret etti.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık taşıma kararının hatalı olduğunu belirten Temelli şöyle konuştu: “144 bin kişi taşımalı şekilde oy kullanmaya zorlanmaktadır. Taşıma taleplerinin geldiği yerlerde, bizim ortalama oy oranımız yüzde 70'in üzerinde olduğu bir bölge. Ağırlıklı olarak 'HDP'liler sandığa gitmesin, barajın altında kalsın' zihniyetidir bu. Fakat tüm bunlara rağmen, bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek, oyunu kullanacak. Demokratik bir ülkede sandık güvenliğini devlet alır. Şu acayipliğe bakın ki, sandık güvenliğini alma konusu HDP ve diğer partilere, sivil toplum örgütlerine kalmış durumda.” 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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