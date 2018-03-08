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    Seçmene tehdide sandık taşımalı yöntem

    ANKARA
    08.03.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    AK parti ve MHP’nin seçim ittifakı teklifinin görüşülmesine TBMM Anayasa Komisyonu’nda dün devam edildi.

    Sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, ‘sandıkların birleştirilmesi’ yöntemiyle bir partiye tulum oy çıkaran köyler veya apartmanların farklı sandıklara dağıtılacağını, böylece köylüleri toplu ceza uygulanmakla tehdit eden teröristlerin blok oyları tespit etmekte zorlanacaklarını söyledi.

    23 MADDE KABUl EDİLDİ
    Komisyonda dün akşam 5 maddenin de kabul edilmesiyle 26 maddelik tasarının 23 maddesi kabul edilmiş oldu. Dün oylanan 5 madde: İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak. İttifakın milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için kullanılan oy pusuluları aynı zarfa atılacak. Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka partiden aday gösterilebilecek. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilme yaşı 25’ten 18’e indiriliyor.

    Etiketler: seçim ittifakı , Anayasa Komisyonu , gazetehaberleri , gündem
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