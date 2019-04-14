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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ-Gizem KARAKIŞ/ANKARA
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçmen taşımaya önlem: ‘Muhtar seçimi ayrı yapılsın’ önerisi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Seçmen taşımaya önlem: ‘Muhtar seçimi ayrı yapılsın’ önerisi

SEÇİMLERE damgasını vuran seçmen taşıma tartışması, AK Parti’nin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündem oluşturdu.

Özellikle İstanbul’daki seçim sonuçlarına etkisi tartışılan seçmen taşıma konusunda ‘muhtar seçimlerinin ayrı yapılması’ da dahil alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

300 BİN SEÇMEN TAŞINDI

Edinilen bilgiye göre, seçimler öncesinde İstanbul’dan taşınan seçmen sayısının 300 bini bulduğu belirtilirken, sadece Ordu’ya gidip oy kullanan seçmen sayısının 30 bin olduğu belirtildi. Hükümetin sağladığı olanaklarla cazip hale gelen muhtarlık seçimlerinin bunda etkili olduğu vurgulandı. Bu konuda, seçimlerden önce ikâmetgah taşımaya imkân vermeyecek formüller geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, muhtarlık seçimlerinin ayrı yapılabileceği de ‘3 ay önce veya 3 ay sonra olabilir’ diye dillendirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bunlar konuşulup tartışılır, daha çok erken, önümüzde daha çok süre var” dedi. AK Parti kaynakları, bu öneriler üzerinde çalışılacağı bilgisini verdiler.

‘SEÇİMİ AÇIK ARA ÖNDE BİTİRDİK’

Sonuçlara ilişkin, “Seçimi açık ara önde bitirdik, moralinizi bozmayın, dik durun, duruşunuz doğru olsun” diyen Erdoğan, “İstanbul sonuçlarını bekleyeceğiz. YSK’nın orada vereceği karara saygılıyız. Evet, İstanbul’un da Ankara’nın da bizim için simgesel anlamı var, bizim için önemli sembol kentler ama geçen seçimlere göre daha başarılıyız. Başarısız algısı yaratılmasına izin vermeyin. Her şeyden önemlisi ülkemizin geleceğidir” dedi.

Erdoğan, kaybedilen yerlere ilişkin ise, “Geçmiş dönemdeki seçimlere bakarsanız oyumuzu koruduğumuzu herkes görüyor. Sonuçta bu bir seçim, vatandaş kararını verdi. Ama biz oralarda da meclis üyeliklerinde açık ara öndeyiz. Yapıcı bir şekilde muhalefet ederek vatandaşın ve kamunun hakkını koruyarak mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Erdoğan, imar planlarından sıfır atık projesine kadar önemli konuların merkezin kontrolünde ilerleyeceğini de belirterek, bu konularda gerekli yasal düzenlemelere gidileceğinin işaretini de verdi. 

‘KARŞI TARAFA ÇALIŞANLAR VAR’

Seçim sonuçlarından gerekli mesajı aldığını ve gereğini de yapacağını kaydeden Erdoğan, “Şimdi önümüzdeki seçimlerde neler yapacağımıza bakacağız, nelere dikkat edeceğimize odaklanacağız. Ben köşe yazılarına göre kadro değişikliği yapmam, trollere göre konum almam” mesajını da verdi. MHP ile bir sıkıntının olmadığını, sonuna kadar beraber olacaklarını da vurgulayan Erdoğan’ın, “Trenden inmiyor gibi görünüp karşı tarafa çalışanlar var. Bunları hiç seçim sürecinde ortalıkta gördünüz mü? İçeride siyaset yapıyorlar. Toplantı yapıp duruyorlar, toplansınlar bakalım. Biz neyin derdindeyiz, onlar neyin derdinde. Bunlar doğru şeyler değil, bu da ihanet” mesajı da dikkat çekti. Toplantıda, YSK’nın KHK kararına ilişkin de, “YSK’nın kararıdır, neyse uyacağız” değerlendirmesi yapıldı.

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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