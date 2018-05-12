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    Seçmen listeleri için bugün son gün

    ANKARA
    12.05.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:

    24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak seçmen listeleri bugün saat 17.00’de askıdan iniyor.

    Seçmen bilgilerini güncellenmesiyle, hasta ve engelli seçmenlerin bulundukları yerde ‘seyyar sandık’ta oy kullanabilmeleri için yakınlarınca muhtarlığa başvurular için de bugün son gün. Seçmen listelerinde kayıtlı olmayanların bugün saat 17.00’ye kadar kayıt yapması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere başvurması gerekiyor.

    SEYYAR SANDIK LİSTELERİ
    İlk kez bu seçimde oluşturulacak seyyar sandık seçmen listelerine yazılmak için de bugün son gün. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formuyla ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa yapacakları başvurular da 2 Mayıs’ta başlamıştı.

    Etiketler: erken seçim , YSK , gazetehaberleri , gündem
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