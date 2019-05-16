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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçmen listeleri güncellenmeyecek

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Seçmen listeleri güncellenmeyecek

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçmen listeleriyle ilgili tartışmaya dikkat çekerek, “23 Haziran’da yapacağımız seçim, 31 Mart’ın tekrarıdır. Yenileme seçiminde sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. 31 Mart seçimindeki şartlarla ve seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Seçmen listeleri güncellenmeyecek” dedi.

İSTANBUL’da 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oyunu kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün sabah seçime katılma hakkına sahip tüm siyasi partilerle 23 Haziran’da kullanılacak sandık seçmen listelerini paylaştı.

YSK dün öğlenden itibaren “ysk.gov.tr” resmi internet adresinden seçmen listelerini sorgulamaya açtı. AK Parti ve CHP dün YSK’nın paylaştığı İstanbul seçmen listelerini 31 Mart seçmen listesi ile karşılaştırdı. CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 31 Mart seçimlerindeki İstanbul seçmen listesiyle, 23 Haziran’da kullanılacak listenin bire bir aynı olduğunu söyledi. Yakupoğlu, vatandaşların YSK’nın internet sitesinden bu kontrolü yapma imkânları olduğunu da hatırlattı. Yakupoğlu, internet imkânı olmayanların ise ilçe seçim kurullarından ya da siyasi partilerden bilgi alabileceklerini söyledi. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de listeyi kontrol ettiklerini belirterek, “Sorun yok. Vatandaşlarımızın internet imkânı yoksa, bağlı bulundukları ilçedeki, ilçe seçim kurulu ya da siyasi partilerden bu kontrolleri yapıp bilgi alabilirler” dedi.

SANDIK KURULLARI FARKLI

Güven dün sabah YSK binasına gelişinde gazetecilerin soruları üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: “31 Mart’ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran’da da oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Yenileme seçiminde sadece sandık kurulları değişecek. Seçmen listelerine herhangi bir ekleme ve çıkarma olmayacak ancak 298 sayılı yasanın 7 ve 8. maddeleri gereğince oy kullanma hakkına sahip olmayan kısıtlı seçmenlerle ilgili beş gün önce, 18 Haziran’da aynı listelerde herhangi bir değişiklik olmadan yanına ‘oy kullanamaz’ şerhi düşülecek. Çünkü aynı listelerle gidilecek.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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