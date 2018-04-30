'Seçmen kütüğünüzü kontrol edin'

GÜVENLİ BİR SEÇİM İÇİN

“2 Mayıs’ta (yarın) seçmen kütükleri askıya çıkacak, 12 Mayıs’a kadar askıda kalacak. Vatandaşlarımızın oy kullanma hakkından mahrum olmamaları için ya da sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere, hem kendi isimlerinin olup olmadığını kontrol etmeleri, hem de bulundukları binalarda farklı seçmenler yazılıp yazılmadığını kontrol etmeleri, güvenli bir seçim açısından yararlı, önemli olacaktır. 2 Mayıs’tan itibaren bütün vatandaşlarımızı seçmen kütüklerinden adlarını kontrol etmeye davet ediyoruz.

izaha muhtaç bir durum

Geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber düştü Türkiye’nin gündemine ama ne yazık ki basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık, bir yeni askeri vesayet girişimi ile karşılaştık. Bununla ilgili basın açıklamaları yaptık ama medyada hak ettiği ölçüde yer bulmadı. Bu Türkiye’nin hangi noktaya geldiğinin işaretidir. Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, tam da Gül’ün adaylığı konuşulurken ziyarete gitmiştir. İzaha muhtaç bir durumdur. Hatır ziyareti yapacak günlerden geçmiyoruz.

KILIÇDAROĞLU BAŞVURACAK MI?

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmak için başvuruda bulunup bulunmayacağı sorusu) Benim bildiğim başvuracak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Bu soruyu neden sorduğunuzu biliyorum, cumhurbaşkanı adayı olacak mı diye dolambaçlı sorulması. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili parti kararını verdikten sonra cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki milletvekili adayı olmayacak. Ama partinin yetkili organları başka aday ile çıkacaksa, yakın zamanda belli olacak, benim görüşüm tabii ki Sayın Genel Başkan’ın milletvekili adayı olması gerekiyor.

ADAYIMIZ HAFTA ORTASINDA

(İttifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soru üzerine) Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili çok gecikeceğimizi düşünmüyorum. Cumartesi aday bildirmenin son günü. Bu hafta ortalarında adayımızla tanışacaksınız, öğreneceksiniz. İttifaklarla ilgili süreç olumlu gelişiyor. Demokrasi ittifakı dedik, yakın zamanda önemli açıklamayı duyacaksınız.

UTANCIN ALTINA İMZA ATTILAR

(Cumhuriyet davasında verilen cezalar) Ortada suç olmadığı halde gazeteciler hakkında hapis cezası kararı verildi. Mahkeme gazetecilik faaliyetini mahkûm etme ayıbının ve utancının altına imza atmıştır. Düzelmesini bekliyoruz.”

‘İPTAL GÜCÜ YOK’

Akşener’in ‘Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi durumda seçimi iptal ettirebileceği’ yönündeki iddiasının sorulması üzerine Tezcan, “Milletin gücüne dayanmadan kimsenin ‘Seçimi kazanamadım’ diye iptal edebilme gücü ve yetkisi yoktur. Ona fırsat vermeyiz. Hiç kimsenin kaybettiği seçime rağmen orada oturmaya gücü

yetmez” diye konuştu.