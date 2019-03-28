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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdını kaybedenler ne yapmalı?

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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdını kaybedenler ne yapmalı?

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde seçmenler birçok konuda soru işareti yaşıyor, seçmen kağıdı konusu da bunlardan biri. Oy kullanılacak okul bilgisi muhtarlıklara gönderilen seçmen bilgi kağıtlarında yer alıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdını kaybedenler ne yapmalı?

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanmak mümkün mü?

Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor.

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

SEÇMEN KAĞIDI NEDİR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge.

 

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