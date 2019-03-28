Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdını kaybedenler ne yapmalı?
31 Mart Yerel seçimleri öncesinde seçmenler birçok konuda soru işareti yaşıyor, seçmen kağıdı konusu da bunlardan biri. Oy kullanılacak okul bilgisi muhtarlıklara gönderilen seçmen bilgi kağıtlarında yer alıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdını kaybedenler ne yapmalı?
Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanmak mümkün mü?
Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor.
SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?
Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
SEÇMEN KAĞIDI NEDİR?
Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle