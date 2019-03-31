Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Kimliksiz oy kullanılır mı?
Yerel seçimler öncesi pek çok soru gündeme geldi, en çok sorulan sorular arasında gerekli belgeler ve seçmen kağıdı var. Oy kullanılacak okul bilgisinin yer aldığı seçmen kağıdı günler öncesinden muhtarlıklara gönderildi. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Kimliksiz oy kullanılır mı?
Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?
Seçmenlerin oy kullanması için gerekli belgeler YSK tarafından belirleniyor, buna göre; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart.
Geçerli bir kimlik belgesi olmayan seçmenlere oy kullandırılmayacak.
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