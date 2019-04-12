‘Seçmen farkı 2 bin 300’
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün eşi Dilek ve 8 yaşındaki kızı Beren’le birlikte Sarıyer’in Garipçe Mahallesi’ndeydi.
Çoğunluğunu Trabzonlular’ın oluşturduğu mahalledeki esnafı ziyaret eden ve yemek yiyen Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ın ilçedeki seçmen taşıma ve AK Partili seçmenlerin kayıtlarının silinmesi açıklamasıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:
Ekrem İmamoğlu dün eşi ve kızıyla gittiği Garipçe’de esnafı ziyaret etti. Gazetecilere Karadeniz’in ünlü lezzeti kuymak ikram etti.
“Haziran seçimi ile 31 Mart seçimi arasındaki seçmen farkı 2 bin 300 civarında. İnsanları aldatmayalım. Ne kadar yakın çevresi varsa ocak ayı başında oraya nakletmişsin. Bunlar belli. Nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem. Ben buradan isim isim vermeyeceğim belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir’den nakledildiği de belli. Büyükçekmece’nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var.” İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’yi de makamında ziyaret etti.
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