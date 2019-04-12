‘Seçmen farkı 2 bin 300’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Seçmen farkı 2 bin 300’
GeriGündem ‘Seçmen farkı 2 bin 300’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eyüp SERBEST
12.04.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

‘Seçmen farkı 2 bin 300’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Seçmen farkı 2 bin 300’

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün eşi Dilek ve 8 yaşındaki kızı Beren’le birlikte Sarıyer’in Garipçe Mahallesi’ndeydi.

Çoğunluğunu Trabzonlular’ın oluşturduğu mahalledeki esnafı ziyaret eden ve yemek yiyen Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ın ilçedeki seçmen taşıma ve AK Partili seçmenlerin kayıtlarının silinmesi açıklamasıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

‘Seçmen farkı 2 bin 300’

Ekrem İmamoğlu dün eşi ve kızıyla gittiği Garipçe’de esnafı ziyaret etti. Gazetecilere Karadeniz’in ünlü lezzeti kuymak ikram etti.

“Haziran seçimi ile 31 Mart seçimi arasındaki seçmen farkı 2 bin 300 civarında. İnsanları aldatmayalım. Ne kadar yakın çevresi varsa ocak ayı başında oraya nakletmişsin. Bunlar belli. Nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem. Ben buradan isim isim vermeyeceğim belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir’den nakledildiği de belli. Büyükçekmece’nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var.” İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’yi de makamında ziyaret etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan açıklaması

Ankara'daki köpek vahşetinde yeni gelişme

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Hakkari'de 221 kilo patlayıcı ele geçirildi