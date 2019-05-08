Seçkin Piriler'i darp ettiği öne sürülen Kaan Tangöze bu ifadeyi verdi
Seçkin Piriler eski eşi Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze’nin kendisini çocuklarının önünde dövdüğü iddiasıyla karakola giderek şikayetçi olmasının ardından, polisin kendisini aradığını öğrenen Tangöze Emniyete gitti. Emniyette şüpheli olarak verdiği ifadede, “Ben darp etmedim, hakarete uğradım.” dediği öne sürüldü.
İddiaya göre, Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'a açtığı hakaret davasını geri çekmesi için boşandığı manken Seçkin Piriler'in evine gitti. Piriler, davadan vazgeçmeyeceğini söyledi. Piriler bu nedenle Tangöze’nin kendisini 2 çocuğunun önünde darp ettiğini öne sürdü. Seçkin Piriler, Beşiktaş Polis Merkezine giderek “Darp, hakaret, tehdit ve şantaj” suçlamasıyla eski eşinden şikayetçi oldu.
Piriler’in başvurusu üzerine polis Tangöze’nin evine gitti. Tangöze evinde bulunamazken, polisin kendisini aradığını öğrenince karakola gitti. Emniyette hakkındaki iddialarla ilgili ifade veren Tangöze, “Ben darp etmedim, hakarete uğradım.” dediği öne sürüldü. Kadına şiddet ve hakaret suçlamasıyla ifadesi alınan Tangöze daha sonra Emniyetten ayrıldı. Piriler için de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet Kanunu kapsamında koruma kararı alındı.
NELER YAŞANDI?
Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşadı ve bu olay ikilinin boşanmasıyla sonuçlandı. Kaan Tangöze boşandıktan bir süre sonra bu kez Kıvılcım Ural ile evlendi ve çitfin geçtiğimiz günlerde kız çocuğu dünyaya geldi. Yaşananlar sonrası Piriler oğullarının babalarıyla görüşmelerine kısıtlamalar getirdi. Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, İstanbul Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine halen devretmediği gerekçesiyle de Kaan Tangöze'ye dava açtı. Seçkin Piriler ayrıca Kıvılcım Ural'ı da kendisine hakaret ettiğini için dava edip tazminat istedi. Piriler, Kıvılcım Ural hakkında hem kendisine hem iki çocuğuna 6 ay süreyle yaklaşmama kararı aldırdı.
İddiaya göre, Kaan Tangöze yargı kararına aykırı davranıp geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla yeni eşini buluşturup yemeğe çıkardı. Tangöze, Seçkin Piriler'e ödediği 3 bin liralık yoksulluk nafakasının iptali ve çocuklarının velayetini alma talebiyle mahkemeye başvurdu. Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler arasında yaşanan son olayın, bu olaylar zincirinin son halkası olduğu iddia edildi.
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