Seçkin Piriler: Çocuklarım onu görmek istemiyor
Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin, çocuklarıyla görüşme günlerinin değiştirilmesi için açtığı davaya eski eşi Seçkin Piriler’den cevap geldi: “Çocuklarım onun yeni eşini görmek istemiyor. Buna zorlanmaları onların yararına değil.”
SEÇKİN Piriler ile eski eşi Kaan Tangöze arasında sular durulmuyor. Piriler, bir süre önce dava açarak yoksulluk nafakasının 3 binden 7 bine, çocuklara verilen 2 bin liralık nafakanın da 4 bine yükseltilmesini istemişti. Bu talebe itiraz eden Tangöze de çok geçmeden çocuklarıyla şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu ve çocuklarının hafta sonları yanında kalmasını istedi. Seçkin Piriler davanın reddini isterken, avukatı şu iddialarda bulundu:
ÇOCUKLAR ANNELERİNE KARŞI DOLDURULUYOR
“Davacı yeniden evlenmiş olup bu husus onun açısından yeni bir düzen, yeni bir hayat anlamına gelmektedir. Çocuklar babalarının yeni eşini (Kıvılcım Ural) görmek ve onunla birlikte zaman geçirmek istememektedir. Ayrıca Kaan Tangöze’nin annesi tarafından çocuklar her buluşmada annelerine karşı doldurulmakta, boşanmanın müvekkilim sebebiyle meydana geldiği fikri telkin edilmeye çalışılmaktadır. Bu hususlar mahkemenizce düzenlenecek uzman raporuyla ortaya çıkacaktır. Çocukların yeni bir eş ve anne ile her hafta sonu birlikte olmaya zorlanması, gergin bir ortama sokulması, onların yararına hizmet edecek yönde bir karar olmayacağından davanın reddi gerekmektedir.”
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