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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.09.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla açılan FETÖ davalarıyla ilgili yeni gelişme

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Seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla açılan FETÖ davalarıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 37 sanık hakkında FETÖ kapsamında açılan davalara ilişkin 7 ayrı iddianamenin tarihlerinin yeni olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine başlatılan soruşturma üzerine, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 37 sanık hakkında FETÖ kapsamında düzenlenen 7 ayrı iddianame ağır ceza mahkemelerine sunuldu.

Söz konusu iddianamelerin hazırlanarak mahkemeye sunulmasının yeni olmadığı ortaya çıktı.

Savcılıkça hazırlanan 2 sanıklı ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 16 Temmuz'da, 10 sanıklı ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 1 Ağustos'ta, 8 sanıklı ve İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 9 Ağustos'ta, 6 sanıklı ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ise 1 Ağustos'ta, 8 sanıklı ve İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 9 Ağustos'ta düzenlendiği öğrenildi.

Biri tek, diğeri iki sanıklı iki ayrı iddianamenin ise 19 Eylül'de hazırlanarak İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

Kabul edilen iddianameler kapsamında açılan davalarda yargılanacak sanıklar gelecek aydan itibaren hakim karşısına çıkmaya başlayacak.
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 16 Eylül'de hazırlanan 3 ayrı iddianame de gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

37 sandık görevlisine FETÖ’den dava
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