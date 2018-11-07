Seçimlerde 875 ölüden bağış alınmış
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimlerinde yarışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek’in bağış hesaplarını denetledi.
ÇOCUK BAĞIŞI SEMBOLİK
Seçim döneminde Erdoğan’a 748 çocuk adına yapılan sembolik bağışlarla ilgili YSK’ya yapılan savunmada özetle şöyle denildi:
“18 yaşından küçük olanlar tarafından yapılan seçim yardımlarının genelinde, aslen çocuğun veli ile beraber bankaya gitmesi ve velinin mal varlığından yapılan yardımda çocuğun T.C. kimlik numarasının kullanılması durumunun söz konusu olduğu, yardımda bulunma işleminin esasen veli tarafından gerçekleştirildiği, eksilmenin velinin mal varlığında meydana geldiği, bu bakımdan çocuğa ait kimlik numarasıyla işlem yapılması gerçekleştirilen yardım işleminde sadece sembolik nitelik taşıdığı......”
YSK, bu savunmayı kabul etti. Erdoğan’a, 748 çocuk adına yapılan 87 bin 546 lira, İnce’ye 235 çocuk adına yapılan 22 bin 798 lira, Demirtaş’a altı çocuk adına yapılan 641 lira, Akşener adına 33 çocuk adına yapılan 2 bin 192 lira, Karamollaoğlu’na, 25 çocuk adına yapılan 1665 lira bağış ve yardıma da ceza verilmedi.
HAZİNE’YE İRAT CEZASI
YSK, adaylara ölüler, Türk vatandaşlığından çıkarılanlar ve tüzel kişilerce yapılan bağış ve yardımlara ise Hazine’ye irat cezası kesti. YSK, Erdoğan’a 866, İnce’ye 7, Akşener ve Karamollaoğlu’a birer ölü adına olmak üzere dört adaya 875 ölü adına bağış ve yardım yapıldığını belirledi. YSK, Erdoğan’ın 866’sı ölü, 36’ı vatandaşlıktan çıkarılan, biri de de tüzel kişi olan bağışçıların bağış ve yardımlarını uygun bulmadı ve 55 bin 375 liranın Hazine’ye irat kaydedilmesine hükmetti.
YSK denetimi sonrasında en yüksek ceza İnce’nin bağış ve yardımlarına çıktı. İnce’nin hesapları yönünden toplam 74 bin 023 lira, Akşener yönünden 10 bin 242 lira, Demirtaş yönünden 13 bin 800 lira, Karamollaoğlu yönünden toplam 3 bin 140 lira, Perinçek yönünden ise 1187 liranın Hazine’ye irat kaydedilmesine karar verdi.
YSK ORTAK KARAR VERDİCHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nın önce tüm adayların hesaplarını inceleyip ara kararla eksikliklerin tamamlanmasını istediğini, daha sonra da Sayıştay ve YSK uzmanlarının katıldığı ortak komisyonun hazırladığı raporun görüşülerek, ortak kararla adaylar yönünden denetimi yaptığını söyledi.
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