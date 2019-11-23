"Seçimler zamanında yapılmalıdır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak, “Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nda bir CHP’liyle görüştüğü iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli özetle şunları söyledi: “Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor. Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçmiştir. Yegâne öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Görüşümüz nettir. Milletvekili genel seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti’ye hâkim görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir. CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat tavırdır.
MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT BİR DURUMA GELDİ
CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığını hezeyanla ifade ederek nasıl bir çukurun içine düştüğünü ispatlamıştır. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye’yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır. Sözcü Gazetesi’nin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikâr olan yazarı Rahmi Turan ile İP’li Lütfü Türkkan planlı bir projenin ara elemanlarıdır. CHP’ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon, anlaşılan devreye alınmıştır.”
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