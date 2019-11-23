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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Seçimler zamanında yapılmalıdır"

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"Seçimler zamanında yapılmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak, “Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nda bir CHP’liyle görüştüğü iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli özetle şunları söyledi: “Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor. Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçmiştir. Yegâne öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Görüşümüz nettir. Milletvekili genel seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti’ye hâkim görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir. CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat tavırdır.

MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT BİR DURUMA GELDİ

CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığını hezeyanla ifade ederek nasıl bir çukurun içine düştüğünü ispatlamıştır. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye’yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır. Sözcü Gazetesi’nin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikâr olan yazarı Rahmi Turan ile İP’li Lütfü Türkkan planlı bir projenin ara elemanlarıdır. CHP’ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon, anlaşılan devreye alınmıştır.”

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