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    Seçimler resmen 24 Haziran'da

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Erken seçimlerin 24 Haziran'da yapılması dair önerge TBMM'de 386 oyla kabul edildi. Böylece erken seçim kararı kesinleşmiş oldu.

    TBMM Genel Kurulu'nda erken seçim önergesi oylaması öncesinde HDP'li milletvekilleri Genel Kurul salonundan çıktı. AK Pari ve MHP'li vekillerin imzasıyla verilen ve seçimin 24 Haziran'da yapılması için verilen önerge 386 oyla kabul edildi. Önerge için AK Parti, MHP ve CHP'li vekillerin tamamı olumlu oy kullandı. Sonucun açıklanmasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sonuçları açıkladığı esnada milletvekilleri ayakta sonuçları bekledi.

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    Etiketler: NoMobil , gündem
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