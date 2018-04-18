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    Seçimler ikinci tura kalırsa hangi tarihte yapılacak?

    Gamze KOLCU - ANKARA
    18.04.2018 - 18:53 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidiyoruz' açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Yapılacak seçimde herhangi bir aday rakiplerine üstünlük sağlayamazsa seçimler ikinci tura kalacak. Anayasa'ya göre bu gibi durumlarda ikinci tur, seçimi izleyen ikinci pazar günü yapılıyor. Yani ilk turda kazanan olmazsa seçimlerde ikinci tur 8 Temmuz 2018 günü yapılacak.

    Seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararıyla sınav tarihleri değişen yaklaşık 2.5 milyon adayın kafasında yeni soru oluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 30 Haziran ve 1 Temmuz olarak açıklanan YKS tarihi yine değişecek mi?

    Anayasa gereği ikinci tur ilk seçimin ardından ikinci pazar yapılacak. Dolayısıyla YÖK sınav tarihinde değişiklik yaparken ‘ikinci tur’ ihtimalini de göz önüne aldı.

    24 Haziran’da seçim yapılır ve ikinci tura kalırsa YKS açıklandığı gibi 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak.

    İkinci tur ise sınavdan sonraki hafta sonunda yani 8 Temmuz Pazar günü yapılacak.

    İKİNCİ TURU BEKLEMEDİLER

    YÖK yetkilileri sınav için ikinci turun beklenmesi durumunda hem eğitim öğretimin etkileneceğini hem de sınavın açıklanma takviminin gecikeceğini belirttiler.



    Seçimler ikinci tura kalırsa hangi tarihte yapılacak

     

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    Etiketler: erken seçim , Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi , ikinci tur oylama , gündem
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