‘Seçimin sürprizi HDP olacak’

HDP’nin Türkiye partisi olması konusunda geçmişten daha iddialı olduklarını söyleyen eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmesi durumunda Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na kendisini destekleme çağrısı yaptı.

Demirtaş, tutuklu bir siyasetçi olarak cezaevinden nasıl kampanya yürüteceğiyle ilgili soruya karşılık kampanyanın dışarıdaki gençler ve kadınlar tarafından üstlenileceğini belirterek şunları söyledi:

“Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebiliyorum. Bunlar da cezaevindeki idarenin denetiminde. Ancak benim adıma partim HDP ve milyonlarca genç arkadaşım gönüllü olarak bu kampanyayı üstlenecektir. Bu seçimin sürprizi HDP’dir. Sadece seçim dönemleri için değil tümüyle silahların susmasını ve demokratik siyaset yoluyla sorunların çözümünü savunuyorum.”