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    Seçimi kana bulayacaklardı! Hepsi yakalandı

    AA
    23.06.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Başkentte düzenlenen operasyonda, yarınki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı karar verildi.  Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.  Şüphelilerin, provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.  Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

    Etiketler: Seçim , Operasyon , PKK , terörist , son dakika , haberler
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