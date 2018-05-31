'Seçimi güvenli kılmayan yasalarla ilgili tedbir alın'

‘İPTAL ETMELERİNİ İSTEMİYORUZ’

“Biz bu seçimlerin güvenli bir seçim olmasını talep ettiğimiz için müracaat ettik, seçimleri iptal etmelerini asla istemiyoruz. Alınacak karardan bir tek beklentimiz var: Seçimi güvenli kılın. Seçimi güvenli kılmayan yasalarla ilgili tedbirleri alın. Biz aldığınız tedbirlerle bu milletin karşısına çıkar mücadele ederiz. Yeter ki seçimlere gölge düşürmeyin. Yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Seçimi erteleyebilirler. ‘3-4 ay sonrasına biz böyle yapacağız’ diyorlarsa böyle bir erteleme kararı çıkıyorsa böyle bir kararı çıkartabilirler.”