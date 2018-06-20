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    ‘Seçimi getirenler pişman oldular’

    Gamze KOLCU / KARS - IĞDIR - ERZURUM
    20.06.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “24 Haziran seçimini apar topar süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. 24 Haziran Türkiye’de değişim zamanı olacak. Size söz veriyorum, cumhurbaşkanı seçilmemin ardından tarımı 5 yılda kendine yeter bir ülke haline getireceğiz” dedi.

    24 Haziran öncesinde son turunu Kars, Iğdır ve Erzurum’a düzenleyen Akşener, şunları söyledi: “Her şey iyiyse neden seçim yapılıyor; her şey kötüyse niye sana oy verelim? ‘Cesurlar hareketi’ dedim, çünkü bu meydanları şereflendiren sizlerin nelere rağmen burada olduğunuzu biliyorum. Oğullarınızla, kızlarınızla tehdit ediliyorsunuz; şehirler küçüldükçe daha fazla baskı söz konusu oluyor. Türkiye’nin her yerinden her ilçesinden oy alan tek siyasi parti biz olacağız.”

    ‘Seçimi getirenler pişman oldular’

    KADINLARIN SESİ ÇIKIYOR

    AKŞENER, “Mitinglerde en çok kadınların sesi çıkıyor. Kadınlar vaziyet aldığı zaman sonucun ne olduğunu İstiklal Savaşı gösterdi. Bu ülkeyi kalkındıracağız” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , son dakika , haberler
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