‘Seçimi getirenler pişman oldular’

24 Haziran öncesinde son turunu Kars, Iğdır ve Erzurum’a düzenleyen Akşener, şunları söyledi: “Her şey iyiyse neden seçim yapılıyor; her şey kötüyse niye sana oy verelim? ‘Cesurlar hareketi’ dedim, çünkü bu meydanları şereflendiren sizlerin nelere rağmen burada olduğunuzu biliyorum. Oğullarınızla, kızlarınızla tehdit ediliyorsunuz; şehirler küçüldükçe daha fazla baskı söz konusu oluyor. Türkiye’nin her yerinden her ilçesinden oy alan tek siyasi parti biz olacağız.”

KADINLARIN SESİ ÇIKIYOR

AKŞENER, “Mitinglerde en çok kadınların sesi çıkıyor. Kadınlar vaziyet aldığı zaman sonucun ne olduğunu İstiklal Savaşı gösterdi. Bu ülkeyi kalkındıracağız” dedi.