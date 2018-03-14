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    Seçimi boykot kararı yok

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    14.03.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, ‘ittifak yasası’nın Meclis’ten geçmesinin ardından gündeme gelen ‘boykot’ tartışmalarıyla ilgili, “CHP’de hiçbir çatlak yok. Farklı düşündüğünü zaman zaman paylaşan arkadaşlarımız olabilir. CHP’nin seçimleri boykot kararı yoktur” dedi. MYK toplantısının ardından açıklama yapan Tezcan, özetle şunları söyledi:

    NEDEN KORKTUNUZ
    “AK Parti ve MHP grubunun işbirliğiyle, el çabukluğuyla milletten gizleyerek, ittifak ve seçim hileleri yasasını geçirdiler. Hem AK Parti hem de MHP yetkililerine soruyorum; neden milletin bu tartışmaları dinlemesinden korktunuz, neyi kaçırdınız? Yol görünen, gidici olan iktidarlar seçim yasaları ile uğraşmaya, oynamaya başlarlar. Bir iktidar seçim kanunu ile oynamaya başladıysa yolun sonu onun için görünmüş demektir. Onun kuyruğuna takılıp da kendisine bir ikbal ve istikbal bekleyen MHP yönetimi için de yolun sonu görünmüştür.

    AYM’YE GİDECEĞİZ
    Türkiye, güvenli seçim hareketi başlatacaktır. Bütün sivil toplum, millet önünden sandığını çalmaya çalışan bu seçim hileleri yasasına fırsat vermeyecektir. Bu yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve sandıkta seçim güvenliğini sağlayacaktır. Millet el koyacak. Önümüzdeki seçimlerde milletin iradesine saygı duyan siyasi partilerle beraber, demokrasiyi isteyenlerle beraber, milletle beraber, milletin iradesini bu iktidara çaldırmayacağız. Seçim güvenliğini ihlal eden maddeler ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz.

    İttifaklara kategorik olarak karşı değiliz. İttifak ile ilgili bölümlerin ortaya çıkan adaletsizlikleriyle ilgili açıklamaları yaptık.

    KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ
    (CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin “Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız. Karar hepimizin” tweet’i) CHP’de hiçbir çatlak yok. Farklı düşündüğünü zaman zaman paylaşan arkadaşlarımız olabilir. Onlar kişisel görüşlerini ifade etmişlerdir. CHP’nin seçimleri boykot kararı yoktur. Kazanacağımız seçimleri niye boykot etmeyi konuşup da bunların üzerinden çalışalım? Seçimleri boykot gibi bir kararlılığımız yok, tam tersine milleti kurtarmak gibi bir kararlılığımız vardır.

    RAHATSIZ OLUYORUZ
    (Başbakan Yıldırım’ın ‘CHP güvenli seçim olmasından rahatsız oluyor’ sözü) Güvenli seçimden rahatsız olan Sayın Başbakan ve onun yönettiği tek adam koalisyonu. Güvenli seçim getirseydiniz de sesimiz çıkmasaydı. Sizin seçim güvenliğini yok etme çabanızdan rahatsız oluyoruz.”

    PROJE REHİNİ
    ENİS Berberoğlu, proje çerçevesinde rehin alınmıştır. O proje, tek adam koalisyonunun, tek adam rejiminin projesidir. Bu proje boşa çıkacaktır. Berberoğlu ve haksız yere tutuklu olan gazetecilerin, siyasetçilerin, milletvekillerinin Türkiye’nin utancı olmaktan çıkacağı bir düzene doğru hızla gidiyoruz. Hukukun hâkim olduğu bir Türkiye yaratacağız.

    Etiketler: Bülent Tezcan , CHP , gazetehaberleri , gündem
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