Seçimden sonra ilk MYK salı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ın ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) ilk kez salı günü toplayacak.
Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM’de 23 Nisan Özel Oturumu’na katıldıktan sonra Meclis’te saat 16.00’da kurmaylarıyla seçim sonrası ilk MYK toplantısını yapacak. Kılıçdaroğlu, cuma günü ise büyükşehir belediye başkanlarıyla, yakın zamanda ise Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelerek seçim sonuçlarını ele alacak.
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