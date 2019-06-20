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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 01:29, Son Güncelleme:

Seçimden önce son iki anket açıklandı!

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Seçimden önce son iki anket açıklandı!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce son anketler yayımlandı. Nev Bilgi Danışmanlık'ın anketine göre Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,45 iken, Statü Araştırma şirketinin anketine göre ise Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,2 şeklinde.

23 Haziran Pazar günü İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı.

İki şirketin anket sonuçlarında Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları birbirine yakın olsa da, Binali Yıldırım'ın yüzde 50'nin üzerinde oyla önde olduğu görülüyor.

STATÜ ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK

Şirketin yaptığı araştırma, İstanbul genelinde 39 ilçede, 3.000 kişi ile CATI yöntemiyle 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seçime katılım oranı yüzde 86,4 olarak tespit edildi.

Seçimden önce son iki anket açıklandı


"HANGİ ADAY BİLGİ VE TECRÜBE AÇISINDAN DAHA YETERLİDİR?

Katılımcılara, "bilgi ve tecrübe açısından adayların hangisi sizce daha yeterlidir?" sorusu soruldu.

Bu soruya yüzde 51,2 oranında "Binali Yıldırım" cevabı gelirken, yüzde 48,8 oranında da Ekrem İmamoğlu yanıtı geldi.

Seçimden önce son iki anket açıklandı

HANGİ ADAYIN SORUNLARI ÇÖZME BECERİSİ DAHA FAZLADIR?

Yine katılımcılar, "İstanbul'un sorunlarını bir bütün olarak değerlendirdiğinizde, hangi adayın bu sorunları daha fazla çözme becerisine sahip olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise, yüzde 52,8 "Binali Yıldırım" cevabı verirken, yüzde 47,2 de "Ekrem İmamoğlu" dedi.

Seçimden önce son iki anket açıklandı

Seçimden önce son iki anket açıklandı

PAZAR GÜNÜ HANGİ ADAYA OY VERECEKSİNİZ?

Şirketin "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna da katılımcılar yüzde 50,2 "Binali Yıldırım" cevabını verdi. Soruya, yüzde 49,1 oranında da "Ekrem İmamoğlu" cevabı geldi.

NEV BİLGİ DANIŞMANLIK

Nev Bilgi Danışmanlık şirketinin araştırması ise 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde 2500 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi.

BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

%3,28 kararsız seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında Binali Yıldırım’ın oy oranı %50,45, CHP adayı İmamoğlu’nun oy oranı ise %48,89 olarak saptandı.

Binali Yıldırım lehine oluşan bu tabloyu anket bulguları ve seçmen eğilimleri de destekler nitelikte. Katılımcıların Binali Yıldırım’a olan güveninin rakibine oranla daha yüksek olduğu görüldü.

31 MART'TA OY KULLANMADIĞINI SÖYLEYENLERİN YARISINDAN FAZLASI "YILDIRIM" DEDİ

Ayrıca 31 Mart’ta oy kullanmadığını belirten seçmenlerin %57,8’i 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.

Seçimden önce son iki anket açıklandı

Seçimden önce son iki anket açıklandı

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