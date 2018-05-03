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    'Seçimden önce gazeteciler serbest kalsın'

    İSTANBUL
    03.05.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Sağlıklı bir seçime gidilebilmesi için OHAL’in kalkmasını, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, askıya alınan temel hak ve özgürlüklerin yurttaşlara iadesini bir gereklilik olarak görüyoruz” denildi. TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, cezaevlerinde 148 tutuklu ve hükümlü gazetecinin bulunduğu belirtillerek şu görüşlere yer verildi:

    “Toplumda var olan gerginliğin, kutuplaşmanın bir an önce giderilmesi, iç barışın sağlanması konusunda iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, halkın haber alma hakkı için çaba gösteren gazetecilere de bu açıdan büyük ihtiyaç olduğu görüşündedir. Basının özgür olmadığı, özgür haber yapılamayan bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Bu açıdan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sağlıklı bir seçime gidilebilmesi için OHAL’in kalkmasını, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, askıya alınan temel hak ve özgürlüklerin yurttaşlara iadesini bir gereklilik olarak görmekteyiz.

    GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL
    Düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, sanatçılar üzerinde sürdürülen baskılara son verilmesini, yargı bağımsızlığının sağlanmasını ülkemizin aydınlık bir geleceğe kavuşması için istemeyi görev biliyoruz. Umuyoruz ki gelecek 3 Mayıs’lara gazeteciliğin suç olmadığının anlaşıldığı ve halkın haber alma hakkına saygı gösterildiği bir ortamda gireceğiz. Bu umudu kaybetmemek için bütün meslektaşlarımızı dayanışmaya ve sendikal haklarını korumaya çağırıyoruz.”

    Etiketler: TGC , tutuklu gazeteciler , gazetehaberleri , gündem
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