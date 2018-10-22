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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
22.10.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

Seçim takvimi 2 Ocak’ta başlıyor

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Seçim takvimi 2 Ocak’ta başlıyor

Siyasi partiler yerel seçim hazırlıklarını hızlandırırken, olası takvim de belli olmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 12 Kasım’dan itibaren yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Adayların istifası için 2 Aralık’a kadar süre verilmesi planlanıyor. Yasaya göre seçim takvimi başlamadan bir ay öncesine kadar kamu görevlileri ve parti teşkilatlarından istifalar gerekiyor. Planlamada değişiklik olmazsa, seçim takvimi de 2 Ocak’ta başlayacak.
AK Parti de olası takvime göre çalışma yöntemini belirledi. Aday başvurularının başlayacağı kasım ayından itibaren üst komisyonlar oluşturulacak ve adaylar konusundaki değerlendirmelere geçilecek. Önce küçük illerden başlanacak. Özellikle kayyumla yönetilen ve muhalefetin elinde bulunan belediyeler değerlendirilecek ve ilk etapta bu bölgelerde adaylar açıklanacak.

SON DAKİKA ANKETİ

AK Parti’nin aday belirleme sürecinde birden fazla yöntem kullanılacak. 200 bin katılımlı telefon anketi, 12 milyon SMS ile mevcut belediye başkanlarının performansı ölçülüyor. Anketlerde, yerleşim yerinde belediye başkanı olarak görmek istenilen isimler soruluyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda, iki aday arasında tereddüt oluştuğu zaman, ‘son dakika’ anketi yapılacak. Derhal sonuç alınan bu anket ilk kez uygulanacak. Kararsız kalınan il veya ilçelerin meydanlarına stant kurulacak. Özel yazılımlarla hazırlanan bilgisayar programına, iki adayın ismi girilecek ve vatandaşlara dağıtılacak ‘çipli kartlarla’ oy kullanmaları istenecek. Çipli kartlar, mükerrer oy kullanılmasını ve anketin manipüle edilmesini önleyecek. Plebisit benzeri bir uygulama ile bir saat sonra, vatandaşların hangi aday üzerinde yoğunlaştıkları anlaşılacak ve anında bu sonuç üst komisyona bildirilecek.

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