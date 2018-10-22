Seçim takvimi 2 Ocak’ta başlıyor
Siyasi partiler yerel seçim hazırlıklarını hızlandırırken, olası takvim de belli olmaya başladı.
Yüksek Seçim Kurulu, 12 Kasım’dan itibaren yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Adayların istifası için 2 Aralık’a kadar süre verilmesi planlanıyor. Yasaya göre seçim takvimi başlamadan bir ay öncesine kadar kamu görevlileri ve parti teşkilatlarından istifalar gerekiyor. Planlamada değişiklik olmazsa, seçim takvimi de 2 Ocak’ta başlayacak.
AK Parti de olası takvime göre çalışma yöntemini belirledi. Aday başvurularının başlayacağı kasım ayından itibaren üst komisyonlar oluşturulacak ve adaylar konusundaki değerlendirmelere geçilecek. Önce küçük illerden başlanacak. Özellikle kayyumla yönetilen ve muhalefetin elinde bulunan belediyeler değerlendirilecek ve ilk etapta bu bölgelerde adaylar açıklanacak.
SON DAKİKA ANKETİ
AK Parti’nin aday belirleme sürecinde birden fazla yöntem kullanılacak. 200 bin katılımlı telefon anketi, 12 milyon SMS ile mevcut belediye başkanlarının performansı ölçülüyor. Anketlerde, yerleşim yerinde belediye başkanı olarak görmek istenilen isimler soruluyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda, iki aday arasında tereddüt oluştuğu zaman, ‘son dakika’ anketi yapılacak. Derhal sonuç alınan bu anket ilk kez uygulanacak. Kararsız kalınan il veya ilçelerin meydanlarına stant kurulacak. Özel yazılımlarla hazırlanan bilgisayar programına, iki adayın ismi girilecek ve vatandaşlara dağıtılacak ‘çipli kartlarla’ oy kullanmaları istenecek. Çipli kartlar, mükerrer oy kullanılmasını ve anketin manipüle edilmesini önleyecek. Plebisit benzeri bir uygulama ile bir saat sonra, vatandaşların hangi aday üzerinde yoğunlaştıkları anlaşılacak ve anında bu sonuç üst komisyona bildirilecek.
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