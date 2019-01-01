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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.01.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Seçim süreci başladı

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Seçim süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci bugün başladı.

YSK'nin hazırladığı takvim kapsamında seçim sürecinin başlangıcı 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Böylece, bugün itibarıyla seçim sürecine geçildi.
Seçim takvimine göre, seçime katılabilecek siyasi partiler yarın ilan edilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, bu süre içinde bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile muhtarlığa başvurması gerekecek.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek.

Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.

Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:
- 1 Ocak 2019 Salı: Seçimin başlangıç tarihi.
- 2 Ocak 2019 Çarşamba: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.
- 4 Ocak 2019 Cuma: Saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.
- 10 Ocak 2019 Perşembe: Siyasi partilerin, Mahalli İdareler Seçimi için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri için son gün.
- 17 Ocak 2019 Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları için son gün.
- 27 Ocak 2019 Pazar: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.
- 31 Ocak 2019 Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Siyasi partiler aday adayı listelerinden büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.

- Şubat ayı
- 1 Şubat 2019 Cuma: 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
- 3 Şubat 2019 Pazar: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
- 10 Şubat 2019 Pazar: Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.
- 18 Şubat 2019 Pazartesi: İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.
- 19 Şubat 2019 Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvuruları için son günü.
- 21 Şubat 2019 Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün.
- 22 Şubat 2019 Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.
- 28 Şubat 2019 Perşembe: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

- Mart ayı
- 1 Mart 2019 Cuma: Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.
- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son gün.
- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.
- 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.
- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.
- 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.
- 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

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