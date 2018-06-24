Seçim sonuçlarında son durum.. İşte il il seçim sonuçları

Türkiye nefesini tuttu, seçim sonuçlarını merakla takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandıkların yüzde 97'si açıldı. Cumhurbaşkanlığı yarışında 7 bölgede Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları önde. İşte il il seçim sonuçları ve gelen oyların dağılımı.

Türkiye'nin merakla beklediği seçimde sonuçlar gelmeye devam ediyor. 59 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı tarihi seçime katılım oranı yüzde 87.1 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları da belli olmaya başladı. Son dakika seçim sonuçları anbean Hurriyet.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. İşte il il seçim sonuçları...

ERDOĞAN'DAN ZAFER KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yapacağını belirtti. Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi.

Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. "Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir" diyen Bahçeli, "Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır.

Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM’nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir."

MECLİS'TE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok ünlü isim milletvekili olmaya başardı. Bu isimler; AK Parti'den Alpay Özalan, Rümeysa Kadak, Kenan Sofuoğlu, Tolga Ağar, Barış Palandöken, Mücahit Arınç oldu. CHP'den Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti'den Aylin Cesur, Gültekin Uysal; HDP'den Ahmet Şık, Barış Atay, Veli Saçılık; Saadet Partisi'nden Altan Tan oldu...