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    Seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İl il seçim sonuçları hurriyet.com.tr'de olacak

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:

    Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. YSK tarafından belirlenecek seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sayfamız aktif hale gelecek ve elde edilen oranlar erişime açılacak. İşte seçim sonuçları hakkında son dakika gelişmeleri

    Oy kullanma işleminin sonlarına doğru gelinen bu saatlerde vatandaşlar seçim sonuçları kaçta açıklanacak ve sandıklar saat kaçta kapanacak sorularının cevaplarını internette araştırıyorlar. Peki Türkiye'de bugün seçim sandıkları saat kaçta kapanacak oylar saat kaçta açıklanacak? İşte Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen o saatler

    24 Haziran seçim heyecanı sürüyor.. Vatandaşların büyük bir bölümü bugün oylarını kullandı ve artık sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyorlar. Peki ülke genelinde sandıklar saat kaçta kapanacak ve oy kullanma işlemi saat kaça kadar sürecek?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

    Seçim süresi YSK tarafından yurt içinde Oy Verme Saatleri Tüm yurtta 08.00 – 17.00 olarak belirlendi. Seçim yasaklarının YSK tarafından kaldırımasının ardından veriler sisteme girmeye başlayacak ve dakika dakika hem Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını hemde milletvekili seçimlerinin sonuçlarını haberimizden takip edebileceksiniz.

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından bildirilen resmi seçim yasağı saati 21:00 olarak belirtildi. Eğer seçim yasakları daha erken bir saatte sona ererse seçim sayfamızın veri akışı sağlanmaya başlayacak.

     

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    Etiketler: secim2018 , secim sonuçları , istanbul , ankara , izmir , il il seçim sonuçları , son dakika , haberler
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