Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor.. İşte il il seçim sonuçları

Türkiye'nin merakla beklediği seçimde sonuçlar gelmeye devam ediyor. 59 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı tarihi seçime katılım oranı yüzde 87.1 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları da belli olmaya başladı. Son dakika seçim sonuçları anbean Hurriyet.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. İşte il il seçim sonuçları...

Oy oranları gelmeye başlandı seçim heyecanı sürüyor.. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından illerden gelen sandık sonuçları gelmeye başladı. İşte il il seçim sonuçları

LİDERLERİN SANDIĞINDAN KİM ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullandığı sandıktan ise milletvekilliğinde AK Parti, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Yalova'da da cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan birinci sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandığı 4173 nolu sandıktan Muharrem İnce 190 oyla birinci çıktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici'nin oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.



HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 9903 no'lu sandıkta Muharrem İnce birinci oldu. Söz konusu sandıkta İnce 87, Meral Akşener 37, Demirtaş 35, Temel Karamollaoğlu 3, Recep Tayyip Erdoğan 0 oy aldı.

AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Genel Merkezinde hazırlıklar devam ediyor. Parti genel merkezi önündeki otopark alanı, ilerleyen saatlerde toplanması beklenen vatandaşlar için hazırlandı



Parti genel merkezinde yerli ve yabancı basın mensupları için platform kurulurken, seçim bölgelerinden gelen sonuçlar da oluşturulan seçim koordinasyon merkezinden izleniyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar yapılıyor. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte parti genel merkezi önünde toplanması beklenen vatandaşlar için otoparkın bulunduğu alan hazırlandı. Vatandaşların olası konuşmaları ve seçim sonuçlarını takip edebilmeleri için iki dev ekran kuruldu. Seçim sonuçlarını izleyecek çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu için de platform hazırlandı.



110 kişilik ekip oy takibinde

Seçim bölgelerinden gelen sonuçlar parti genel merkezinde oluşturulan seçim koordinasyon merkezindeki 110 kişi tarafından izleniyor. Bu ekipten 81’i her bir il için ihdas edilen görevlilerden, kalan 29 kişi de yurt dışı oyları ve diğer işlemler için görevlendirilen seçim uzmanlarından oluşuyor. Seçim koordinasyon merkezine sandık sonuçlarına ilişkin bilgi ulaştırmak için de tüm sandıklara dağılmış 6 bin 335 kişi görev yapıyor. Gerekli durumlarda seçim sonuçlarına itiraz için tüm illerde hukukçular görevlendirildi.

CHP'de partililer sonuçları dev ekrandan takip ediyor

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlayan partililer, sonuçları dev ekrandan izliyor. CHP'de partililerin seçim sonuçlarına ilişkin meraklı bekleyişi sürüyor.



Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlayan partililer, sonuçları parti girişine kurulan dev ekrandan takip ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sonuçları, partideki makamından izliyor ve kurmaylarıyla değerlendiriyor. Partinin 4. katında oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ise partinin müşahitleri tarafından gönderilen sonuçlar bilgisayarlara girilerek, YSK verileriyle karşılaştırılıyor. CHP'nin Koordinasyon Merkezi'nde, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel sonuçları takip ediyor. Öte yandan, parti çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.