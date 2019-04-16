Seçim sonrası ilk kabine... Gündem: Seçim ve ekonomi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında seçimlerin ardından perşembe günü yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında seçimler ve ekonomide yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.
Erdoğan, seçimlerin ardından yoğun temas trafiği kapsamında bugün Beştepe’de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırlayacak. Seçimlerin ardından “Savunma sanayii ile nasıl meşgul olacağımıza odaklanacağız” diyen Erdoğan, yarın da Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda başta savunma sanayiindeki yerli ve milli adımlar olmak üzere ABD’den gelen açıklamalar ışığında F-35 konusu, S-400 füze savunma sistemleri gibi kritik savunma adımları ele alınacak. Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, başta 31 Mart’ın ardından yaşanan gelişmeler olmak üzere seçim güvenliği, Suriye’deki son durum ve terörle mücadele gibi başlıklar ele alınacak. Bu kapsamda toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sunum yapması bekleniyor. Toplantının bir diğer önemli maddesini ekonomide yaşanan gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomide atılacak adımlar ve ABD temasları hakkında kurula bilgi vermesi bekleniyor. Beştepe’deki toplantıda Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 Günlük İcraat Programı ile ilgili de bakanlıkların bilgilendirme yapması planlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle