Seçim sonrası ilk kabine... Gündem: Seçim ve ekonomi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeçim sonrası ilk kabine... Gündem: Seçim ve ekonomi
GeriGündem Seçim sonrası ilk kabine... Gündem: Seçim ve ekonomi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçim sonrası ilk kabine... Gündem: Seçim ve ekonomi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seçim sonrası ilk kabine... Gündem: Seçim ve ekonomi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında seçimlerin ardından perşembe günü yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında seçimler ve ekonomide yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

Erdoğan, seçimlerin ardından yoğun temas trafiği kapsamında bugün Beştepe’de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırlayacak. Seçimlerin ardından “Savunma sanayii ile nasıl meşgul olacağımıza odaklanacağız” diyen Erdoğan, yarın da Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda başta savunma sanayiindeki yerli ve milli adımlar olmak üzere ABD’den gelen açıklamalar ışığında F-35 konusu, S-400 füze savunma sistemleri gibi kritik savunma adımları ele alınacak. Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, başta 31 Mart’ın ardından yaşanan gelişmeler olmak üzere seçim güvenliği, Suriye’deki son durum ve terörle mücadele gibi başlıklar ele alınacak. Bu kapsamda toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sunum yapması bekleniyor. Toplantının bir diğer önemli maddesini ekonomide yaşanan gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomide atılacak adımlar ve ABD temasları hakkında kurula bilgi vermesi bekleniyor. Beştepe’deki toplantıda Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 Günlük İcraat Programı ile ilgili de bakanlıkların bilgilendirme yapması planlanıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlayda'ya veda... Gözyaşları sel oldu

Nesli tükenmek üzere... Malatya'da görüntülendi...

Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası

Kağıthane’de damat cinayeti kamerada