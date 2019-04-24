Seçim sonrası ilk buluşma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeçim sonrası ilk buluşma
GeriGündem Seçim sonrası ilk buluşma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN - Turan YILMAZ - Bülent SARIOĞLU - Umut ERDEM - Rifat BAŞARAN - Gizem KARAKIŞ/ANKARA
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçim sonrası ilk buluşma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seçim sonrası ilk buluşma

İki aylık yerel seçim arasından sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda toplanan TBMM, 99. kuruluş yıldönümünü kutladı. Özel oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi. Meclis’te hem sağduyu jestleri hem de tepkisel tavırlar vardı.

YEREL seçim atmosferindeki gerginlikler, Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemindeki İstanbul kararıyla ilgili bekleyişin etkileri, Meclis’te gün boyu kendini gösterdi. CHP milletvekilleri, Meclis’te her adımında CHP Lideri’nin yanındaydı. TBMM Tören Salonu’ndaki tebrik törenine Kılıçdaroğlu’yla toplu olarak giden CHP milletvekilleri, Meclis Başkanı Şentop’u kutlamasının ardından yine ona eşlik ettiler. CHP grubundan bazı yönetici ve milletvekilleri daha sonra gelerek yeniden tebrik kuyruğuna girdiler. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök ile CHP’li yöneticiler daha sonra Şentop’u makamında ziyaret ederek Çubuk saldırısıyla ilgili ortak tavır gösterilmesini istediler. Saldırıyı özel oturumda kınayacağını açıklayan Şentop, daha sonra grupların bu konuda görüşlerini ifade edebileceğini vurguladı. Böylece bu konuda orta yol bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN TEMASLARI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de CHP liderini makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Genel Kurul’daki özel oturumdan önce ilgi Kılıçdaroğlu’nun kürsüde göstereceği tavra odaklandı. Genel Kurul’a giren Kılıçdaroğlu’na AK Parti, HDP ve İYİ Parti gruplarından geçmiş olsun dilekleri geldi. Kılıçdaroğlu’ndan önce salona gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise geçmişteki yaklaşımlarının tersine CHP lideriyle selamlaşmadı.

BİNALİ YILDIRIM’A BÜYÜK İLGİ

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ise CHP sırasına giderek Kılıçdaroğlu’yla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Seçim kampanyasından dönen AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım da özel oturumu grubun ön sırasından izledi ve milletvekillerinden büyük ilgi gördü. Yıldırım, görüşmelerin ardından yanına giderek Kılıçdaroğlu’na “Geçmiş olsun” dedi. 

ŞENTOP: KABUL EDİLEMEZ

Geçmişte olduğu gibi Genel Kurul’a girişinde Erdoğan’ı AK Parti ve MHP grupları ayakta karşılayıp alkışladı. Oturumu açan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileğini iletti. “Şiddet yoluyla siyasi netice elde etmeye çalışmak, şiddeti meşrulaştırmak veya desteklemek kabul edilemeyecek bir tavırdır ve bu, Türkiye’ye yakışmamaktadır” diyen Şentop, daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a söz verdi. Özkoç da “Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa bunun gereği en büyük acıda ortak olmaktır. Şehit bizim şehidimizdir, hepimizin şehididir ve biz evladını bayrağımıza sarılı tabutuyla kucaklayan her ailenin yanında olacağız” açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da Çubuk’taki saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileğini kürsüden yineledi. Kılıçdaroğlu da bu mesajlar karşısında kürsü konuşmasında olaya hiç değinmedi.

ERDOĞAN’DAN HDP’YE PROTESTO

Seçim sonrası ilk buluşma

- GENEL Kurul’da konuşma sırası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a geldiğinde Erdoğan saatine baktı ve ayağa kalkarak locayı terk etti. Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, “Erken ayrılıyorsunuz” sözlerine karşılık, “Nasıl ayrılmayalım! İstiklal Marşı’nı şu parlamentonun içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız diyecek bir şeyim yok, ama bunlara benim ne vicdanım ne karakterim ne de şu toprakların altında yatan şehitlerin ruhunu ben muazzem edemem. Onun için de bunları dinleyemem” dedi.

Erdoğan, “HDP’nin kapatılması için girişim olacak mı?” sorusu üzerine, “Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikab edenler başka bir şey. Ama suçu irtikab edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı ‘Hak, hukuk, adalet’ diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak onların da yarın kararını vermesi lazım” açıklamasını yaptı.

NEDEN ARAYAYIM

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu’nu geçmiş olsun demek için arayacak mısınız?” sorusunu ise “Daha neden arayayım? Yaptık açıklamamızı” diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı, Çubuk’taki saldırının “Türkiye ittifakı” açıklamasından sonra olmasının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

BEN BİLE SORUYORUM

“Türkiye’nin ittifakı saldırıya çağrı mıdır, yoksa burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. İşte PKK ile hangi siyasi örgüt el ele, kol kola geziyor? Bunun yanında da Türkiye’deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca incelemek lazım. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları bir istismara dönüştürmenin de anlamı yok. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum; ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecek ise gitmeyeyim’ derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit.”

KILIÇDAROĞLU YENİ ANAYASA ÖNERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Özel Oturumu’nda Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirilerini 6 maddede sıraladı. Yeni anayasa önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Bu yılla birlikte, önümüzdeki dört yıl, gerçeklerle yüzleşme, bu güzel ülkemizin kuruluş harcına katılmış, temellerine kazılmış ve günümüzün sorunlarına da çözüm üretecek felsefeyi yeniden keşfetme dönemidir: Hak, hukuk ve adalet. Üzülerek ifade edeyim ki son anayasa değişikliği ile TBMM, kendi yetkilerini kısıtlamış, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez kuralı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır.

Bugün yaşadığımız acı gerçeği sadece 6 madde halinde sunmak isterim: 1. TBMM’nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani iktidar yaratılmıştır. 2. Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla Meclis’in yasama yetkisine fiilen ortak olmuştur. 3. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fiilen sona ermiştir. 4. Partili cumhurbaşkanı, belli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiştir. 5. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiştir. 6. Meclis’in bütçe hakkı ve yetkisi fiilen alınmıştır.” 

‘ETMEYEBİLİR BEKLENTİM YOK’

- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, “Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, şehit evi ziyaretinde soruyorum” sözlerini “Aileyle, muhtarla görüşüldü. Herkesle görüşüldü” diye değerlendirdi. Erdoğan’ın geçmiş olsun diye telefon edip etmediği sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, “Etmeyebilir, bir beklentim yok” dedi. CHP Lideri, dün ayrıca 23 Nisan nedeniyle genel başkanlık koltuğunu Şehit Hüseyin Uluçeşme’nin çocuğu Ecrin Buğlem Uluçeşme’ye devretti.

SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir” dedi. 23 Nisan özel oturumunda konuşan Bostancı İstanbul seçimleriyle ilgili de “Cumhuriyet ve demokrasilerde kural bellidir; yöneticileri halk seçer ve geri çağırır, seçimli makamlar kimseye mülk değildir, seçimlerde olan da budur. Seçim sonuçlarına hukukun imkânları ölçüsünde itiraz yolları vardır, bunları kullanmaktan dolayı kimse suçlanamaz” diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

HDP Eş Genel Başkanı kürsüye çıkınca özel oturumdan ayrıldı

YSK'dan ara karar

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

Büyük acı! Cenazeler Türkiye’ye getirildi...