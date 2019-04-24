Seçim sonrası ilk buluşma

YEREL seçim atmosferindeki gerginlikler, Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemindeki İstanbul kararıyla ilgili bekleyişin etkileri, Meclis’te gün boyu kendini gösterdi. CHP milletvekilleri, Meclis’te her adımında CHP Lideri’nin yanındaydı. TBMM Tören Salonu’ndaki tebrik törenine Kılıçdaroğlu’yla toplu olarak giden CHP milletvekilleri, Meclis Başkanı Şentop’u kutlamasının ardından yine ona eşlik ettiler. CHP grubundan bazı yönetici ve milletvekilleri daha sonra gelerek yeniden tebrik kuyruğuna girdiler. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök ile CHP’li yöneticiler daha sonra Şentop’u makamında ziyaret ederek Çubuk saldırısıyla ilgili ortak tavır gösterilmesini istediler. Saldırıyı özel oturumda kınayacağını açıklayan Şentop, daha sonra grupların bu konuda görüşlerini ifade edebileceğini vurguladı. Böylece bu konuda orta yol bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN TEMASLARI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de CHP liderini makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Genel Kurul’daki özel oturumdan önce ilgi Kılıçdaroğlu’nun kürsüde göstereceği tavra odaklandı. Genel Kurul’a giren Kılıçdaroğlu’na AK Parti, HDP ve İYİ Parti gruplarından geçmiş olsun dilekleri geldi. Kılıçdaroğlu’ndan önce salona gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise geçmişteki yaklaşımlarının tersine CHP lideriyle selamlaşmadı.

BİNALİ YILDIRIM’A BÜYÜK İLGİ

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ise CHP sırasına giderek Kılıçdaroğlu’yla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Seçim kampanyasından dönen AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım da özel oturumu grubun ön sırasından izledi ve milletvekillerinden büyük ilgi gördü. Yıldırım, görüşmelerin ardından yanına giderek Kılıçdaroğlu’na “Geçmiş olsun” dedi.

ŞENTOP: KABUL EDİLEMEZ

Geçmişte olduğu gibi Genel Kurul’a girişinde Erdoğan’ı AK Parti ve MHP grupları ayakta karşılayıp alkışladı. Oturumu açan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileğini iletti. “Şiddet yoluyla siyasi netice elde etmeye çalışmak, şiddeti meşrulaştırmak veya desteklemek kabul edilemeyecek bir tavırdır ve bu, Türkiye’ye yakışmamaktadır” diyen Şentop, daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a söz verdi. Özkoç da “Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa bunun gereği en büyük acıda ortak olmaktır. Şehit bizim şehidimizdir, hepimizin şehididir ve biz evladını bayrağımıza sarılı tabutuyla kucaklayan her ailenin yanında olacağız” açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da Çubuk’taki saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileğini kürsüden yineledi. Kılıçdaroğlu da bu mesajlar karşısında kürsü konuşmasında olaya hiç değinmedi.

ERDOĞAN’DAN HDP’YE PROTESTO





- GENEL Kurul’da konuşma sırası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a geldiğinde Erdoğan saatine baktı ve ayağa kalkarak locayı terk etti. Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, “Erken ayrılıyorsunuz” sözlerine karşılık, “Nasıl ayrılmayalım! İstiklal Marşı’nı şu parlamentonun içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız diyecek bir şeyim yok, ama bunlara benim ne vicdanım ne karakterim ne de şu toprakların altında yatan şehitlerin ruhunu ben muazzem edemem. Onun için de bunları dinleyemem” dedi.

Erdoğan, “HDP’nin kapatılması için girişim olacak mı?” sorusu üzerine, “Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikab edenler başka bir şey. Ama suçu irtikab edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı ‘Hak, hukuk, adalet’ diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak onların da yarın kararını vermesi lazım” açıklamasını yaptı.

NEDEN ARAYAYIM

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu’nu geçmiş olsun demek için arayacak mısınız?” sorusunu ise “Daha neden arayayım? Yaptık açıklamamızı” diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı, Çubuk’taki saldırının “Türkiye ittifakı” açıklamasından sonra olmasının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

BEN BİLE SORUYORUM

“Türkiye’nin ittifakı saldırıya çağrı mıdır, yoksa burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. İşte PKK ile hangi siyasi örgüt el ele, kol kola geziyor? Bunun yanında da Türkiye’deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca incelemek lazım. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları bir istismara dönüştürmenin de anlamı yok. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum; ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecek ise gitmeyeyim’ derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit.”

KILIÇDAROĞLU YENİ ANAYASA ÖNERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Özel Oturumu’nda Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirilerini 6 maddede sıraladı. Yeni anayasa önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Bu yılla birlikte, önümüzdeki dört yıl, gerçeklerle yüzleşme, bu güzel ülkemizin kuruluş harcına katılmış, temellerine kazılmış ve günümüzün sorunlarına da çözüm üretecek felsefeyi yeniden keşfetme dönemidir: Hak, hukuk ve adalet. Üzülerek ifade edeyim ki son anayasa değişikliği ile TBMM, kendi yetkilerini kısıtlamış, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez kuralı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır.

Bugün yaşadığımız acı gerçeği sadece 6 madde halinde sunmak isterim: 1. TBMM’nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani iktidar yaratılmıştır. 2. Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla Meclis’in yasama yetkisine fiilen ortak olmuştur. 3. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fiilen sona ermiştir. 4. Partili cumhurbaşkanı, belli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiştir. 5. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiştir. 6. Meclis’in bütçe hakkı ve yetkisi fiilen alınmıştır.”

‘ETMEYEBİLİR BEKLENTİM YOK’

- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, “Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, şehit evi ziyaretinde soruyorum” sözlerini “Aileyle, muhtarla görüşüldü. Herkesle görüşüldü” diye değerlendirdi. Erdoğan’ın geçmiş olsun diye telefon edip etmediği sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, “Etmeyebilir, bir beklentim yok” dedi. CHP Lideri, dün ayrıca 23 Nisan nedeniyle genel başkanlık koltuğunu Şehit Hüseyin Uluçeşme’nin çocuğu Ecrin Buğlem Uluçeşme’ye devretti.

SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir” dedi. 23 Nisan özel oturumunda konuşan Bostancı İstanbul seçimleriyle ilgili de “Cumhuriyet ve demokrasilerde kural bellidir; yöneticileri halk seçer ve geri çağırır, seçimli makamlar kimseye mülk değildir, seçimlerde olan da budur. Seçim sonuçlarına hukukun imkânları ölçüsünde itiraz yolları vardır, bunları kullanmaktan dolayı kimse suçlanamaz” diye konuştu.