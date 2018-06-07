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    'Seçim sonrası için bedelli sinyali'

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 00:05 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ‘Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş’ dedi. Seçim çalışmaları çerçevesinde dün Ağrı ve Iğdır’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım uçakta, gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorularını yanıtladı. Kanal D’nin haberine göre, bedelli askerlikle ilgili olarak toplumda bir beklenti olduğunu ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

    Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız. Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük beklenti var. 5 milyondan fazla genç beklenti içinde; ya bizi askere alın ya yakamızı bırakın diye. Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir. Seçim sonrası yeni hükümetin en öncelikle ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok.”

    AĞRI BENİM MEMLEKETİM
    Yıldırım dünkü Ağrı mitinginde de halkı Kürtçe selamladı ve ardından özetle şöyle konuştu: "Ağrı benim memleketim. Köklerimin, dedelerimin yaşadığı bu memleket bizimdir. 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş, Kürt kardeşlerimizi isyana, sokağa, kalkışmaya çağırdı. Benim Ağrılı hemşerilerim bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursağında bıraktınız.
    Anaların kendi çocuklarıyla ana dilinde konuşması yasaktı. Bu yasakları kim kaldırdı? Köylerimizin, ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık mı? Üniversitelerdeki yasakları, engelleri kaldıran, başörtüsü zulmünü sona erdiren kim? Özgürlüklerden, demokrasiden, insan haklarından asla geriye dönüş yok. İster Kürt, ister Türk olalım, saçımızın, gözümüzün rengi farklı olabilir, ama unutmayın gözlerimizden düşen damlaların, yaşın rengi hep aynıdır.

    Bazı emperyalistler, Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Kürtler de, Türkler de bin yıldır Anadolu topraklarında beraber, kardeşçe yaşıyorlar. Kimse Kürtler'e, Türkler'e devlet kurma küstahlığında bulunmasın. Ne yaparsa yapsınlar, iç dış işbirlikçiler, bu milleti bölemeyecekler.
    Hemşehriniz olarak sizden güçlü bir destek bekliyorum. Bu seçim, Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Aslında, seçim iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta ‘Türkiye'yi büyüteceğiz’ diyenler, ‘Refahı, huzuru daim kılacağız’ diyenler, diğer tarafta yıkım ekibi.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , erken seçim , gazetehaberleri
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