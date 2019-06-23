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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Seçim sonrası ekonomi ve S-400 diplomasisi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Seçim sonrası ekonomi ve S-400 diplomasisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçiminin ardından ekonomi ve S-400’lerle ilgili diplomasi trafiğini hızlandırarak yurtdışı ziyaretlerini arttıracak. Erdoğan, 28-29 Haziran’da Japonya’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nin ardından Çin ve Hindistan’a gidecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyaretinin ardından Irak Merkezi Yönetimi’nden üst düzey bir heyetin de Türkiye’ye gelerek Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenecek olan G-20 zirvesinde dünya liderleriyle bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Lideri Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlanan Erdoğan’ın Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile de görüşmesi bekleniyor. Erdoğan’ın liderlerle yapacağı görüşmelerin gündeminde ekonomi ve S-400’ler olacak. Erdoğan’ın bu temaslarda S-400 kararlılığını vurgulaması bekleniyor. Temaslarda Türkiye’deki yatırımların arttırılmasının da gündeme geleceği ifade ediliyor.

G-20 Zirvesi sonrası 2 Temmuz’da Çin’e gitmeyi planlayan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Bu görüşmenin de gündeminde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler olacak. 

Erdoğan bu ziyaretlerin ardından ise Hindistan’a resmi ziyaret yapmayı planlıyor. Erdoğan ziyarette Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek. ABD, Hindistan’ın S-400 satın almasına karşı çıkmış ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Hindistan’ın Rus sistemini satın almasının ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya’ya getirilen yaptırımları ihlal edeceğini vurgulamıştı. Hindistan ziyaretinde S-400 savunma sisteminin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de gündemde olması bekleniyor. Hindistan ile 8 milyara ulaşan ikili ticaret hacmini daha dengeli ve sürdürülebilir olması için birlikte çalışma yapılması da gündeme gelecek.

IRAK’LA YENİ TEMAS

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yurtdışı ziyaretlerinin yanı sıra Türkiye’de de temaslarını sürdürecek. Irak Merkezi Yönetimi’nden üst düzey bir heyetin Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor. Irak heyetinin gündeminde Neçirvan Barzani’nin Irak Kürt Yönetimi Başkanı seçilmesinin ardından bölgede ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, petrol ihracatı ve Irak ile yapılan su anlaşmasının olması bekleniyor. Heyetin görüşmede terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesi konusunu gündeme getireceği ifade ediliyor. Görüşmenin bir diğer gündem maddesi de 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde yatırımların arttırılması olacak. Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan sonra kapattığı konsoloslukların yeniden açılması da değerlendirilecek. Yıl sonunda da Erdoğan’ın Irak’a gitmesi planlanıyor.

 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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